OJ Simpson stroncato dal cancro: star della Nfl, il cinema e l’accusa di aver ucciso ex moglie e amico

É morto all’età di 76 anni O. J. Simpson, attore ed ex giocatore di football americano. A darne la notizia, sui social, la stessa famiglia: “Nostro padre, Orenthal James Simpson, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy e grazia. La famiglia Simpson“.

Considerato uno dei più grandi giocatori della storia Nfl, nel 1994 fu accusato di aver ucciso l’ex moglie Nicole Brown e l’amico Ronald Goldman, venendo poi assolto dopo un processo che ha diviso l’opinione pubblica. Il caso fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles trasmesso in diretta tv che culminò con il suo arresto. Nel 2008 è stato condannato a 33 anni di carcere per rapina a mano armata e sequestro di persona. Fu stato liberato nell’ottobre 2017 e si trovava ancora in regime di libertà vigilata.

L’ultima volta che OJ ha pubblicato un video parlava del Super Bowl LVIII in cui diceva di fare il tifo per la sua ex squadra, i San Francisco 49ers. Parlava dal cortile di una casa e sembrava essere di buon umore allora.

Per anni è stato un amato eroe dello sport americano. Vincitore dell’Heisman della USC e una leggenda dei Buffalo Bills. É stato inserito nella Pro Football Hall of Fame. La sua seconda passione era il cinema e già quanto era in attività aveva recitato in alcuni fan.

O. J. Simpson ha interpretato ruoli in Radici, L’uomo del Klan, L’infermo di cristallo oltre che nella trilogia della pallottola spuntata. Nel 1979 aveva avviato la propria azienda di produzione cinematografica, la Orenthal Productions, che si occupava prevalentemente di programmi televisivi