Omicidio Sabrina Baldini, Franco Pettineo: ‘L’ho strangolata’, la figlia: ‘Angelo mio, faremo giustizia’

“Abbiamo litigato e l’ho strangolata”. Così, in sostanza, Franco Pettineo ha ammesso con i pm di Cremona e di Pavia nell’interrogatorio nella caserma di Pandino (Cremona) di aver ucciso la compagna Sabrina Baldini Paleni la notte precedente al ritrovamento nella loro villetta di Chignolo Po, in provincia di Pavia.

Sabrina Baldini Paleni voleva lasciare il fratello dell’ex marito: la lite e l’omicidio

Tra i due – stando alcune testimonianze su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del reparto operativo di Pavia – sarebbero stati frequenti le lite verbali con la donna che avrebbe manifestato l’intenzione di interrompere la relazione pluriennale.

Franco Pettineo è fratello dell’ex marito di Sabrina Baldini Paleni. La 56enne era stata trovata morta venerdì 14 marzo in un’abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia.

L’uomo era poi fuggito ed era stato rintracciato dai carabinieri a Pandino nel Cremonese. La Procura di Cremona, diretta da Silvio Bonfigli, con il pm Andrea Figoni chiederà la convalida del fermo per omicidio aggravato dalla relazione personale. L’udienza davanti al gip è prevista per lunedì 17 marzo.

La dedica della figlia: ‘Non meritava questo’

“Addio angelo mio, ciao mamma, faremo di tutto per farti aver giustizia”. A scriverlo è Selene, la figlia di

Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, uccisa a Chignolo Po, in provincia di Pavia, dal compagno Franco Pettineo che è poi stato fermato e ha confessato.

“Tu non meritavi questo – scrive la giovane sui social – io, mio ​​fratello, tuo genero, la sua famiglia, che ormai consideravi la nostra, faremo di tutto per fargli aver quello che si merita”. “Noi ti proteggeremo, tu proteggici da lassù. Non verrai mai dimenticata. La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci e dei vigliacchi e tu non hai vinto, non hai spento quella luce” – conclude Selene.