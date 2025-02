Dramma ad Alghero, morta bambina di 8 anni

Una bambina di 8 anni, di Villanova Monteleone, è morta all’ospedale civile di Alghero in seguito alle complicazioni sorte dopo avere subito un intervento alle tonsille, giovedì 6 febbraio. La bimba, Natalie, era stata operata nel reparto Otorinolaringoiatria.

Le condizioni della bimba di Villanova Monteleone si sono improvvisamente aggravate: aperta inchiesta

L’intervento era andato bene, ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, pare per un’emorragia. È stata avvisata la famiglia, ma i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle vita.

La sera di sabato 8 febbraio è stata comunicata la ferale notizia del decesso che ha lasciato senza fiato la comunità di Villanova Montaleone che in queste ore si è stretta al fianco dei genitori e dei familiari della bimba di 8 anni prematuramente scomparsa. La Procura di Sassari ha avviato un’inchiesta per stabilire le cause della morte e le eventuali responsabilità.