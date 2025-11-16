Buon onomastico Margherita oggi: video, gif e immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi, 16 novembre, Santa Margherita di Scozia ed il 18 gennaio la principessa di Ungheria. La terra magiara rappresenta il trait d’union tra le due Sante. Margherita di Scozia nacque in esilio in Ungheria ed una volta tornata in Inghilterra la figlia del principe Edoardo fu costretta a fuggire in Scozia in seguito alla conquista Normanna dell’Inghilterra. Nel 1070 sposò Malcolm III di Scozia ed istituì il traghetto per permettere ai pellegrini di attraversare il Firth of Forth mentre si dirigevano all’Abbazia di Dunfermiline. Morì nel 1093 al Castello di Edimburgo dopo aver appreso della morte del marito in battaglia. Venne canonizzata nel 1250 per volere di Papa Innocenzo IV.

Buon onomastico Margherita 16 novembre, video e immagini da inoltrare su WhatsApp

Significato del nome. Il nome Margherita deriva dal greco margarites (a sua volta derivato dal sanscrito maujari) il cui significato è “perla”. Il nome Margherita veniva dato alle bambine per sottolineare bellezza e luminosità.

Auguri di buon onomastico. Oggi, 16 novembre, in occasione della ricorrenza di Santa Margherita tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare, buon onomastico Margherita. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare oggi, 16 novembre, per gli auguri di buon onomastico.

Il 18 gennaio si festeggia Santa Margherita d’Ungheria

Santa Margherita si festeggia anche il 18 gennaio in memoria della principessa e religiosa d’Ungheria. Figlia del re Béla IV Margherita nacque nel 1242 in Dalmazia e per un voto fatto dalla madre fu affidata al convento domenicano di santa Caterina a Veszprém. Si consacrò totalmente ad una vita religiosa ascetica. Nonostante ciò il padre voleva che sposasse il re Ottocaro di Boemia ma la figlia si rifiutò dopo aver deciso di seguire la vocazione religiosa nell’ordine domenicano.

Rispetta in pieno le regole e la passione e la sofferenza di Gesù furono un costante punto di riferimento. Quando comprese che la morte era vicina iniziò a digiunare facendosi leggere spesso il racconto della morte di Cristo. Morì a 28 anni e divenne sostegno per la monarchia d’Ungheria e, soprattutto, per i cristiani. Il suo processo di canonizzazione è durato 600 anni.

Santa Margherita d’Ungheria