Susan uccisa dal marito, la crociera per salvare il matrimonio finita in tragedia: «Le avevo detto di non partire»

Susan Watford e Jason Watford

La 31enne texana era stata avvertita dalla madre adottiva, ma aveva deciso di concedere un’altra possibilità al marito

Quella vacanza doveva rappresentare una nuova occasione per ricominciare. Susan Watford, 31 anni, era salita a bordo della nave da crociera MSC Seascape con la speranza di salvare il proprio matrimonio. Ma il viaggio nei Caraibi si è trasformato in una tragedia: la giovane madre è stata trovata senza vita nella cabina che condivideva con il marito, Jason Watford, 48 anni, ora accusato di omicidio dalle autorità federali statunitensi.

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è il racconto di Dorothy Mast, madre adottiva della vittima. La donna aveva cercato di convincere Susan a rinunciare alla partenza, preoccupata per il passato violento del genero. La figlia, però, aveva scelto di fidarsi ancora di lui, convinta che avesse rispettato le disposizioni imposte dal tribunale dopo una precedente aggressione.

«Le avevo chiesto di non andare», ha raccontato Mast a KPRC. Susan le aveva risposto che il marito aveva seguito il percorso stabilito dalla giustizia: corsi per la gestione della rabbia, consulenza e lavori socialmente utili. Una fiducia che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non è bastata a evitare il drammatico epilogo.

La madre adottiva: «Pensava che potesse cambiare»

Il precedente giudiziario risaliva al 2024, quando Jason Watford era stato riconosciuto colpevole di un’aggressione ai danni di un familiare, identificato dalle ricostruzioni come la stessa Susan. Per quell’episodio aveva ricevuto una condanna a 15 mesi di libertà vigilata e l’obbligo di svolgere 30 ore di servizio alla comunità.

La donna conosceva dunque le difficoltà del rapporto, ma aveva deciso di concedere al marito un’altra possibilità. La crociera di sette giorni, con partenza da Galveston, in Texas, e destinazione tra Honduras e Messico, doveva essere anche un’occasione per capire se la relazione potesse proseguire.

Mast ha raccontato di essere rimasta in contatto con la figlia dopo l’imbarco. Aveva provato a telefonarle, senza ricevere risposta. In un primo momento aveva pensato che Susan Watford fosse semplicemente impegnata durante la vacanza. Solo successivamente avrebbe scoperto che quella chiamata era arrivata quando la figlia era già stata uccisa, secondo l’accusa, dal marito.

La discussione a cena e il racconto agli investigatori

La tragedia si è consumata domenica 8 novembre a bordo della MSC Seascape, poche ore dopo la partenza della nave da crociera. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti giudiziari, tra i coniugi sarebbe scoppiata una discussione durante la cena in uno dei ristoranti della nave. Il litigio sarebbe poi proseguito nella cabina.

Nel corso dell’interrogatorio con gli agenti dell’FBI, Jason Watford avrebbe raccontato che la discussione lo aveva portato a perdere il controllo. Secondo quanto riportato nella denuncia federale, avrebbe ammesso di aver colpito ripetutamente la moglie, provocandole lesioni al volto e sangue alla bocca, per poi stringerle il collo con entrambe le mani e con il braccio destro.

La pressione sarebbe stata mantenuta per circa quattro o cinque minuti, fino a quando l’uomo avrebbe allentato la presa perché esausto. Susan sarebbe rimasta immobile sul pavimento. Secondo gli investigatori, il marito non avrebbe chiesto aiuto alla sicurezza della nave né al personale medico.

Il sangue sugli abiti e la scoperta della governante

A far emergere quanto accaduto sarebbe stata una dipendente della nave, arrivata alla cabina per consegnare degli asciugamani. Dopo aver bussato, avrebbe notato del sangue sulle mani e sui vestiti di Jason Watford e, all’interno della stanza, una donna distesa a terra e priva di movimento.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento del personale di bordo e delle autorità. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, secondo gli atti, avrebbero mostrato il marito uscire successivamente dalla cabina con abiti diversi e sedersi nel corridoio mentre utilizzava il telefono.

Il comandante ha disposto il rientro della MSC Seascape a Galveston, dove Jason Watford è stato arrestato lunedì 9 novembre. La nave ha poi ripreso il proprio itinerario. La bambina presente a bordo è stata trovata incolume ed è stata affidata ai servizi di protezione dell’infanzia del Texas.

Chi era Susan: madre di tre figli e responsabile da Target

Susan Watford lascia tre figli. Le persone che le erano vicine l’hanno ricordata come una donna generosa, determinata e profondamente legata alla famiglia. Un parente, parlando con ABC News, l’ha descritta come una madre straordinaria, ma anche come una persona responsabile e desiderosa di costruirsi un futuro.

Lavorava per la catena commerciale Target dal 2019. Partita da un incarico nel magazzino, nel maggio 2024 era diventata responsabile di un gruppo di lavoro. Nel frattempo aveva portato avanti gli studi universitari in economia aziendale alla Colorado Technical University, conseguendo la laurea con il massimo dei voti.

Jason Watford è detenuto con l’accusa federale di omicidio. Se riconosciuto colpevole, rischia l’ergastolo. La sua responsabilità dovrà essere accertata nel procedimento giudiziario, mentre la famiglia di Susan si trova ad affrontare una perdita devastante. Quella che doveva essere una settimana per provare a ricostruire il rapporto si è conclusa con una tragedia che ha lasciato tre figli senza la loro madre.