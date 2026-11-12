Rotatorie, cambia tutto con il nuovo Codice della strada: ecco chi avrà la precedenza

Precedenza in rotatoria, cosa cambia

La riforma introduce una regola destinata a eliminare i dubbi soprattutto nelle rotonde senza cartelli

Arrivare a una rotatoria e non sapere con certezza chi debba passare per primo è una situazione che può creare esitazioni e manovre rischiose. Proprio su questo punto interviene il progetto di riforma del Codice della strada, con una modifica che potrebbe cambiare le abitudini di milioni di automobilisti italiani. Il principio previsto è semplice: chi sta già percorrendo la rotatoria avrà la precedenza sui veicoli che intendono entrarvi, salvo che la segnaletica stabilisca diversamente.

La novità riguarda soprattutto le rotonde prive del tradizionale cartello triangolare di «Dare precedenza», dove oggi possono nascere dubbi sull’applicazione delle regole generali. Il nuovo testo punta a rendere uniforme il comportamento da tenere agli ingressi, evitando che la priorità dipenda da una situazione che molti conducenti non conoscono.

Attenzione, però: non si tratta ancora di una disposizione da applicare. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo schema di Codice della strada in via preliminare il 13 ottobre 2026, ma il provvedimento deve completare il percorso previsto prima di diventare operativo.

Che cosa succederà quando si entra in una rotatoria

La regola contenuta nella riforma prevede che, in assenza di indicazioni differenti, il conducente che arriva all’ingresso debba lasciare passare i veicoli già presenti nell’anello. In sostanza, la precedenza verrebbe riconosciuta a chi sta già circolando nella rotatoria, senza dover verificare ogni volta se sia presente uno specifico segnale stradale.

Per gli automobilisti il cambiamento sarebbe particolarmente importante nelle intersezioni dove manca il cartello di «Dare precedenza». Con la nuova disciplina, anche in queste situazioni, chi entra dovrebbe attendere il passaggio dei mezzi che stanno percorrendo la rotonda.

Rimarrebbe comunque fondamentale la segnaletica: se all’ingresso o lungo l’intersezione fossero presenti indicazioni specifiche, sarebbero queste a regolare la circolazione.

Cosa prevede oggi il Codice della strada

Fino all’entrata in vigore della riforma, bisogna continuare a rispettare le disposizioni attuali. Il riferimento è l’articolo 145 del Codice della strada, che disciplina il comportamento agli incroci e stabilisce, in assenza di diversa segnalazione, il principio generale della precedenza a destra.

Nella maggior parte delle rotatorie italiane è presente il segnale triangolare di «Dare precedenza» prima dell’immissione. In questo caso non ci sono dubbi: chi arriva deve lasciare passare i veicoli che stanno già circolando nell’anello.

La situazione è diversa quando il segnale manca. In assenza di indicazioni specifiche, si applicano le regole generali sulle intersezioni e può quindi spettare la precedenza al veicolo proveniente da destra, anche se sta entrando nella rotatoria. È proprio questa possibilità a rendere meno intuitiva la disciplina attuale.

Rotatorie con e senza cartello: cosa cambia per gli automobilisti

La differenza tra le disposizioni attuali e quelle proposte si comprende osservando due situazioni.

Rotatoria con il cartello di Dare precedenza: oggi chi entra deve già attendere il passaggio dei veicoli nell’anello. Con la riforma, il comportamento resterebbe sostanzialmente invariato.

oggi chi entra deve già attendere il passaggio dei veicoli nell’anello. Con la riforma, il comportamento resterebbe sostanzialmente invariato. Rotatoria senza il cartello: attualmente si applicano le regole generali della precedenza a destra. Con la nuova disposizione, salvo diversa segnaletica, sarebbe invece il veicolo già all’interno della rotonda ad avere la priorità.

L’obiettivo è ridurre le interpretazioni differenti e rendere più prevedibili le manovre, soprattutto negli incroci in cui la segnaletica non chiarisce immediatamente chi debba passare per primo.

Quando entrerà in vigore la nuova precedenza nelle rotatorie

Per il momento gli automobilisti non devono modificare il proprio comportamento. Lo schema del nuovo Codice della strada è stato approvato dal Consiglio dei ministri soltanto in via preliminare ed è stato trasmesso alle commissioni parlamentari per il relativo esame. Il termine previsto per i pareri parlamentari è il 12 gennaio 2027.

Solo dopo il completamento dell’iter e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni la modifica potrà diventare obbligatoria. Fino ad allora resta valida la disciplina attuale: bisogna osservare i segnali presenti, applicare le regole sulla precedenza e affrontare ogni rotatoria con prudenza.

La novità è dunque importante, ma non è ancora operativa. Chi guida deve continuare a prestare attenzione soprattutto alle intersezioni senza cartelli, dove non è corretto dare per scontato che la precedenza spetti sempre a chi si trova già nell’anello.