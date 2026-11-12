Pagelle Italia-Francia 3-1: Pio Esposito trascinatore, Frattesi decisivo. Sebastiano Esposito fa arrabbiare Mancini

Pio Esposito dopo il rigore del 3 a 1

La Nazionale ribalta il vantaggio di Olise e conquista la vetta del girone, Sebastiano Esposito sbaglia un rigore

Una notte da protagonista per l’Italia, capace di reagire allo svantaggio iniziale e travolgere la Francia con un convincente 3-1 nella quinta giornata della Nations League. A San Siro gli azzurri mostrano carattere, qualità e una notevole capacità di ripartire dopo le difficoltà. La squadra di Roberto Mancini incassa il gol di Michael Olise al 10′, ma non perde la bussola e trova il pareggio con Pio Esposito al 26′. Nella ripresa arriva il momento decisivo: Davide Frattesi completa la rimonta al 18′, poi il centravanti firma la doppietta personale trasformando il rigore del definitivo 3-1 al 30′.

Una vittoria dal peso specifico enorme, anche perché maturata contro una delle avversarie più attrezzate del gruppo. L’Italia sale a quota 10 punti e si porta in testa al girone A1, davanti al Belgio, che ha battuto la Turchia 2-1 raggiungendo quota 9. La Francia resta anch’essa a 10, ma gli azzurri hanno ora la possibilità di chiudere il discorso nell’ultimo appuntamento della fase a gironi.

Dall’errore di Donnarumma alla risposta di Pio Esposito

L’avvio è complicato per la Nazionale. Al 10′ la Francia passa in vantaggio con Olise, che sfrutta un errore di Donnarumma in fase di costruzione e porta avanti i transalpini. Gli azzurri accusano il colpo, ma reagiscono con personalità e al 26′ trovano il pareggio: è Pio Esposito a finalizzare l’azione che riporta la partita in equilibrio.

La ripresa si apre con un episodio che potrebbe cambiare l’inerzia della gara. Al 15′ Sebastiano Esposito ha l’occasione di portare avanti l’Italia dal dischetto, ma spreca il calcio di rigore. Il fratello Pio, però, non si lascia condizionare e continua a trascinare la squadra. Al 18′ è Frattesi a firmare il sorpasso, mentre al 30′ arriva il secondo penalty della serata: questa volta Pio Esposito non sbaglia e chiude la partita.

Visibilmente emozionato dopo il gol, il giovane attaccante ha spiegato di aver voluto riscattare anche l’errore del fratello e il rigore fallito contro la Bosnia. Una liberazione personale, oltre che una rete fondamentale per il cammino azzurro.

Da segnalare anche i fischi di una parte dello stadio durante l’inno francese, coperti dagli applausi del resto di San Siro.

Gli azzurri si qualificano se

Domenica gli azzurri saranno attesi a Bruxelles dal Belgio per l’ultima giornata del gruppo A1. Con 10 punti in classifica e un vantaggio di una lunghezza sui Diavoli Rossi, all’Italia del ct Mancini basterà un pareggio per assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale. Una vittoria garantirebbe invece il primo posto nel girone.

Italia-Francia, le pagelle degli azzurri

Donnarumma 6 – L’errore in costruzione che favorisce il vantaggio di Olise pesa sulla sua prestazione. Non si disunisce, però, e riesce a ritrovare sicurezza nel corso della partita. Una serata con una macchia importante, ma senza altre sbavature decisive e con interventi importanti sull’1 a 1.

Kayode 7 – Attento e dinamico sulla corsia destra. Tiene il confronto con gli avversari e accompagna la manovra quando ne ha l’occasione. Prestazione di sostanza.

Scalvini 7 – Solido negli interventi e concentrato nelle letture difensive. Non concede spazi agli attaccanti francesi e conferma personalità in una sfida di alto livello.

Bastoni 6,5 – Gestisce con attenzione le situazioni più delicate e contribuisce alla costruzione dal basso. Qualche difficoltà nella fase iniziale, poi cresce insieme alla squadra.

Calafiori 7 – Una prova di qualità e applicazione. Si distingue per la capacità di accompagnare l’azione e per la sicurezza negli interventi. Importante il suo contributo nell’equilibrio della retroguardia.

Frattesi 7,5 – È uno dei grandi protagonisti della rimonta. Corre, si inserisce e trova il gol del 2-1 che cambia definitivamente il volto della partita. Energia e concretezza al servizio della squadra. (Dal 28′ st Doumbia 6 – Entra nel finale e contribuisce a gestire il vantaggio senza particolari difficoltà).

Tonali 7 – Garantisce equilibrio, intensità e qualità nella gestione del pallone. Prezioso nel lavoro tra i reparti, aiuta l’Italia a prendere il controllo della partita soprattutto nella ripresa.

Barella 7 – Dinamismo e personalità. Si muove su tutto il fronte del centrocampo, dà ritmo alla manovra e partecipa alla pressione sugli avversari. (Dal 47′ st Ricci sv).

Sebastiano Esposito 5,5 – Ha il merito di farsi trovare dentro la partita, ma il rigore fallito al 15′ della ripresa pesa inevitabilmente sul giudizio. Un’occasione importante sprecata, prima di lasciare spazio a Vergara. (Dal 17′ st Vergara 7 – Entra con personalità, dà vivacità alla manovra e contribuisce alla gestione della fase offensiva. Si procura un calcio di rigore).

Pio Esposito 8 – Il migliore in campo. Firma il pareggio nel primo tempo e chiude i conti dal dischetto nella ripresa, dopo il penalty fallito dal fratello. Una doppietta pesantissima, accompagnata da una reazione emotiva che racconta quanto tenesse a riscattarsi. (Dal 47′ st Scamacca sv).

Cambiaghi 7,5 – Tra i più brillanti della serata. Porta velocità, crea movimento e mette in difficoltà la difesa francese con le sue accelerazioni. Uomo assist prima di provocare il rigore poi sbagliato da Sebastiano Esposito. Una prestazione generosa e incisiva. (Dal 17′ st Dimarco 7 – Entra e offre qualità sulla fascia, contribuendo a mantenere alta la spinta azzurra).

Mancini 7,5 – L’Italia reagisce allo svantaggio, non si lascia condizionare dal rigore fallito e trova nella ripresa le soluzioni per completare la rimonta. Una vittoria di carattere e di gruppo, che consegna agli azzurri il primato nel girone.