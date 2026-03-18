Berlusconi contro Corona: ‘Menzogne e odio, Mediaset si difende’, poi svela in che rapporti è con Signorini

Pier Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona

Pier Silvio Berlusconi attacca Corona: “Menzogne, insulti e odio gratuito”

Il caso è ormai esploso e arriva la risposta ufficiale. Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio e interviene direttamente sulle accuse lanciate da Fabrizio Corona, che hanno coinvolto anche il mondo Mediaset e il Grande Fratello.

Il tono è netto, senza giri di parole: l’azienda ha deciso di reagire.

“Di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito è ovvio che l’azienda a un certo punto si è dovuta difendere”, ha dichiarato.

Una presa di posizione chiara, che conferma la linea dura già anticipata: Mediaset ha presentato denuncia e non intende arretrare.

Il “Caso Signorini”: silenzio pesante sul futuro

Se su Corona la risposta è frontale, sul destino di Alfonso Signorini prevale invece la prudenza.

“Non è rispettoso dare risposte, c’è un procedimento in corso e aspettiamo”, ha spiegato Berlusconi, lasciando il futuro del conduttore sospeso.

Un passaggio che pesa, perché conferma come la vicenda sia ormai nelle mani della magistratura. Signorini, attualmente indagato, ha scelto di autosospendersi:

“Abbiamo apprezzato il gesto”, ha aggiunto l’ad di Mediaset.

Un riconoscimento formale, ma che non scioglie i dubbi su cosa accadrà nei prossimi mesi.

Le accuse di Corona sul GF: “Controlli fatti, non c’è niente”

Tra i punti più caldi anche le dichiarazioni di Corona sul Grande Fratello.

Su questo Berlusconi prova a chiudere il caso:

“Abbiamo fatto tutti i controlli, noi e Endemol, e non c’è nulla”.

Una frase che punta a smontare le accuse, ma che lascia aperto uno spiraglio:

“Vedremo dove porteranno le indagini della magistratura”.

Tradotto: la partita non è ancora finita.

Il rapporto con Signorini prima del caso

Interessante anche un passaggio personale. Pier Silvio Berlusconi ha chiarito di non avere contatti recenti con Signorini, ma per ragioni precedenti alle vicende giudiziarie.

“Non lo sento da molto prima che partissero queste questioni”, ha precisato.

Un dettaglio che segna una distanza già esistente, ben prima dell’esplosione del caso mediatico.

Fiorello e la satira: la risposta con ironia

In mezzo alla tensione, spazio anche a una battuta. Sul sarcasmo di Fiorello, Berlusconi risponde con leggerezza:

“Con lui ho un rapporto bellissimo, grande simpatia. L’unica critica? Dovrebbe venire a fare un po’ di televisione da noi”.

Una frase che abbassa i toni e mostra un approccio diverso rispetto al fronte Corona.

Il GF Vip e i numeri: “Diamogli tempo”

Nel frattempo, il Grande Fratello Vip è ripartito con Ilary Blasi alla conduzione. L’esordio ha registrato uno share del 18,4%.

“È troppo presto per giudicare”, ha commentato Berlusconi, invitando a dare tempo al programma.

Il reality resta un pilastro della televisione moderna, anche se – ammette – non con i numeri del passato.

Le novità Mediaset: Panariello, fiction e tennis

Non solo polemiche. L’incontro a Cologno Monzese è stato anche l’occasione per annunciare nuovi progetti.

Giorgio Panariello tornerà su Canale 5 con uno show in tre serate e un possibile progetto di fiction. In arrivo anche la nuova stagione di Viola come il mare e un film dedicato a Carlo Acutis.

Sul fronte sport, Mediaset punta forte sul tennis con le ATP Finals.

Un sistema sotto pressione tra tv e giustizia

Tra denunce, indagini e dichiarazioni pubbliche, il sistema televisivo si trova ancora una volta sotto pressione.

Il caso Corona-Signorini-Mediaset è destinato a evolversi nelle prossime settimane, tra tribunali e palinsesti.

E mentre la tv va avanti, la partita vera – quella giudiziaria – è appena iniziata.