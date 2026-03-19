«Aveva registrato le minacce del marito, sapeva di noi», parla l’uomo che frequentava Valentina Sarto

Valentina Sarto e Vincenzo Dongellini

«Valentina aveva paura ma non lasciava casa»

Una frase, più di tutte, oggi suona come una condanna: «So come tenerlo tranquillo». È il dettaglio che emerge dalla testimonianza raccolta dal Corriere della Sera, ed è anche il punto in cui questa storia smette di essere solo cronaca e diventa qualcosa di più inquietante. Perché dentro quelle parole c’è la consapevolezza del pericolo — e insieme l’illusione di poterlo controllare.

Valentina Sarto, 41 anni, barista, è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni. Lui è ora in stato di arresto, piantonato in ospedale. Lei invece è l’ennesimo nome che si aggiunge a una lista che in Italia continua ad allungarsi.

A raccontare gli ultimi mesi della donna è Moris Panza, l’uomo con cui Valentina aveva iniziato una relazione. Si erano conosciuti al Baretto, vicino allo stadio, dove lei lavorava. Un incontro come tanti, diventato qualcosa di più all’inizio di febbraio. «Lei era innamorata», racconta. E non lo nascondeva: il marito sapeva tutto.

«Era gelosissimo»: quando la situazione è precipitata

La gelosia, secondo il racconto, non era sempre stata così. Dieci anni di relazione senza segnali evidenti, poi qualcosa cambia. Dopo il matrimonio, celebrato appena un anno fa, la tensione cresce fino a esplodere.

Un episodio apparentemente banale — l’iscrizione in palestra — diventa il detonatore. Prima il consenso, poi gli insulti, sempre più pesanti. È l’inizio di una spirale che, nel giro di pochi mesi, diventa ingestibile.

Negli ultimi tre mesi arrivano anche le minacce. Messaggi, vocali, parole che fanno paura. Panza mostra il cellulare: «Le avevo detto di registrare tutto». Una raccolta di prove che però non è bastata a cambiare il corso degli eventi.

I tentativi di salvarsi: «Le dicevo di andarsene»

Valentina Sarto voleva lasciare il marito, ma non lo faceva. Non perché non ne fosse convinta, ma perché aveva paura. «Lui la minacciava», spiega Panza. Una paura concreta, che la teneva bloccata in quella casa.

I segni sul collo, almeno una volta, erano stati evidenti. «Le ho detto di non tornare più a casa». Le alternative c’erano: andare da lui, oppure da un’amica a Seriate. Ma lei restava.

Sabato mattina, il tentativo più concreto: una visita dai carabinieri di Almenno. Non una denuncia, ma una richiesta di informazioni. Un passaggio che oggi pesa come un macigno. Perché la denuncia avrebbe dovuto farla lei, a Bergamo.

La sua risposta, raccontata oggi, è agghiacciante nella sua normalità: «Aspetto una settimana poi vediamo».

L’illusione della normalità fino all’ultimo

Fino a pochi giorni prima, Valentina non sembrava terrorizzata. «Era tranquilla», racconta Panza. È uno degli elementi più difficili da accettare: la violenza che cresce, ma senza mostrare sempre il suo volto più estremo.

Anche i vicini non avevano colto segnali chiari. Nessuna lite evidente, nessun rumore sospetto — o almeno così dicono. Solo una voce, isolata, parla di urla nella notte, intorno alle quattro del mattino.

Il resto è silenzio. Un silenzio che oggi pesa quanto le parole non dette.

L’ultimo messaggio e una fine che si poteva evitare

Martedì, l’ultimo tentativo. «Vai dalla tua amica», le scrive Panza. Un consiglio semplice, diretto. Ancora una volta, non ascoltato.

Poi, il nulla.

Questa storia lascia una domanda sospesa, difficile da ignorare: quante volte i segnali ci sono, ma non bastano? Le minacce, le paure, i tentativi di aiuto — tutto c’era. Eppure non è servito.

Non è solo una vicenda privata. È il ritratto di un meccanismo che si ripete: la violenza che cresce lentamente, la speranza di poterla gestire, il rinvio di una decisione che diventa fatale.

E quella frase, «so come tenerlo tranquillo», resta lì. Non come spiegazione. Ma come monito.