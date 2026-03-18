Celentano replica al figlio segreto: ‘Non sono tuo padre… sono tuo nonno’ e il caso finisce in tribunale

Antonio Maria Segatori e Adriano Celentano

Celentano rompe il silenzio: la risposta ironica che spiazza tutti

Adriano Celentano torna a parlare – e lo fa a modo suo, tra ironia tagliente e stile inconfondibile. Il “Molleggiato” risponde alle dichiarazioni di Antonio Maria Segatori, 55 anni, che da tempo sostiene di essere suo figlio.

La replica arriva direttamente sui social ed è destinata a diventare virale:

“Caro Antonio, mi spiace contraddirti… purtroppo io non sono tuo padre… la verità è che io sono tuo nonno!!!”.

Una battuta, certo. Ma anche una presa di posizione netta che riaccende una vicenda mai del tutto sopita.

Chi è Antonio Segatori e perché chiede il riconoscimento

Antonio Maria Segatori è un uomo di 55 anni, romano, che ha deciso di portare la sua battaglia sul piano legale.

Secondo il suo racconto, la sua storia nascerebbe alla fine degli anni ’60, in un contesto che coinvolgerebbe Celentano e sua madre, Maria Luigia Biscardi, allora giovanissima.

“Oggi voglio essere riconosciuto e chiamarmi finalmente Celentano”, ha dichiarato in un’intervista.

Non si tratta solo di una questione identitaria: Segatori rivendica il diritto alla verità sulle proprie origini.

Il ricorso in tribunale e il possibile test del DNA

La vicenda è ora ufficialmente approdata davanti al tribunale civile di Milano.

Gli avvocati di Segatori hanno depositato un ricorso per ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità. Un passaggio chiave, che potrebbe portare anche a esami biologici.

Il giudice, infatti, potrà disporre accertamenti, incluso un eventuale test del DNA.

Un punto cruciale: la richiesta di riconoscimento di paternità è imprescrittibile. Significa che può essere avanzata in qualsiasi momento, anche a distanza di decenni.

Una storia che affonda le radici negli anni ’70

Non è la prima volta che questa vicenda emerge.

Già nel 1975, la madre di Segatori aveva avviato un procedimento legale per il riconoscimento di paternità. Tuttavia, il caso fu archiviato.

All’epoca, Celentano respinse le accuse, arrivando a definire la donna “una pazza” in un’intervista.

Secondo Segatori, la questione sarebbe stata gestita anche dal nonno, avvocato, con un possibile accordo tra le parti.

Ma oggi, dopo decenni, il caso torna con nuova forza.

“Non lo faccio per soldi”: la versione di Segatori

Antonio Segatori insiste su un punto: la sua non sarebbe una richiesta economica.

“Non lo faccio per soldi”, ha dichiarato.

Una precisazione che punta a rafforzare la natura personale della battaglia: non un risarcimento, ma un riconoscimento.

Tra ironia e tribunale: il caso divide il pubblico

La risposta di Celentano, ironica e provocatoria, ha acceso il dibattito sui social.

Da una parte chi apprezza il tono leggero del cantante, dall’altra chi sottolinea la delicatezza di una vicenda che ora passa nelle aule giudiziarie.

Perché dietro la battuta resta una domanda concreta: cosa dirà il tribunale?

Il possibile scenario: verità biologica contro narrazione mediatica

Se il giudice dovesse autorizzare il test del DNA, la vicenda entrerebbe in una fase decisiva.

A quel punto non conterebbero più versioni, ricordi o interviste. Ma solo i dati scientifici.

Fino ad allora, il caso Celentano-Segatori resta sospeso tra ironia, storia personale e giustizia.