Paolo Tescari ucciso in Texas da un 17enne dopo aver chiesto una sigaretta: ‘Ucciso per un malinteso’

É morto per aver chiesto una sigaretta e per un probabile malinteso. Il 47enne veneziano Paolo Tescari è stato ucciso intorno alle 8:00 di giovedì 7 ottobre in un parco di Temple, in Texas, dove si era trasferito 14 anni fa dopo la morte del padre, un apprezzato professionista veneziano.

La vittima aveva lasciato l’Italia con la madre di origini americane (il papà è italiano) dopo essere cresciuto con la sorella Elisabetta tra Marghera e l’oratorio di Spinea. Paolo Tescari era finito per strada dopo la morte della donna che l’aveva messo al mondo. Ad uccidere l’italiano, con un solo colpo di pistola, il 17enne Jaramillo Ramirez che è stato individuato grazie alla descrizione di un passante che ha allertato i soccorsi. Il 47enne è stato dichiarato morto alle 8:24 dopo che i tentativi del personale sanitario di rianimarlo. La tragedia si è consumata a Santa Fe Plaza, tra Avenue A e la Settima strada.

Elisabetta Tescari ha ricostruito sui social quanto accaduto al fratello in Texas. “Siamo gravemente addolorate, non solo per la sua scomparsa, ma anche per la gravità delle circostanze riguardo la sua morte. Un ragazzino di 17 anni gli ha sparato e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi medici che ha ricevuto. Il ragazzo che ha commesso questo crimine si trova già in carcere e sembrerebbe abbia già confessato” – ha scritto su Facebook.

“C’è un indagine in corso per cui ci saranno più informazioni del corso delle prossime settimane. Grazie a tutti per i messaggi. A Paolo stavano molto a cuore i suoi amici, e sono sicura che anche adesso vi guarda dal Cielo e si sente amato” – ha spiegato la sorella di Paolo Tescari precisando che il 47enne è stato probabilmente vittima di uno scambio di persona.

“Paolo non ha vissuto una vita violenta, aveva una testa dura si, ma non era aggressivo. Gli hanno sparato per un malinteso, non faceva parte di nessuna gang o gruppo criminale. Stava solo chiedendo al ragazzo una sigaretta. Lui è davvero la vittima qui. Lo dico perché non vorrei si pensasse che se la fosse cercata”.