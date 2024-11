Patù, la 17enne Ludovica Muccio trovata morta dai genitori: a letto da giorni per l’influenza

Choc a Capo di Leuca per l’improvvisa morte di Ludovica Muccio. Sarà l’autopsia disposta dal magistrato di turno a chiarire le cause della morte della 17enne originaria di Patù, in provincia di Lecce.

Ludovica Muccio morta a Patù, il drammatico risveglio dei genitori

La ragazza non soffriva di particolari patologie, era a letto per una banale influenza da cinque giorni. Stamane, lunedì 18 novembre, però è stata rinvenuta priva di vita nel letto di casa dai familiari e nulla hanno potuto gli operatori del 118 intervenuti sul posto. In casa della ragazza sono intervenuti anche i Carabinieri.

La salma della 17enne di Patù sarà sottoposta ad autopsia su disposizione del pm Luigi Mastroniani. L’esame sarà eseguito giovedì 21 novembre dal medico legale Ermenegildo Colosimo. La salma della giovane è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Lecce. Inoltre gli inquirenti accerteranno quale cura fosse stata prescritta a Ludovica Muccio per curare l’influenza e quali medicinali stava assumendo (pare un antibiotico per curare la tonsillite). Dolore e sconcerto in paese.

Disposta l’autopsia, il cordoglio del Liceo Girolamo Comi

Increduli professori e compagni di classe del Liceo Statale Girolamo Comi, a Tricase, che ha affidato ai social il ricordo della 17enne. “Stamani, con immenso dolore e tristezza per tutta la comunità scolastica, il nostro Liceo ha dovuto capacitarsi di aver perduto un fiore del suo giardino. La nostra Ludovica Muccio, studentessa di 5 classe del Liceo delle Scienze Umane ci ha lasciati improvvisamente orfani del suo sorriso e del suo garbo”.