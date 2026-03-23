Pitbull azzanna una bimba di 2 anni al volto: salvata dal padre, operata d’urgenza

Bimba di due anni aggredita da pitbull

L’aggressione improvvisa in strada

Un attimo, poi le urla e la paura.

Una bambina di appena due anni è stata aggredita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, durante il pomeriggio del 22 marzo.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava in strada quando il cane, di proprietà di un vicino di casa, le si è scagliato contro afferrandola al volto.

Una scena drammatica che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il gesto decisivo del padre

A evitare il peggio è stato il padre della bambina.

L’uomo si è precipitato verso la figlia e, con un intervento disperato, è riuscito ad aprire le fauci dell’animale liberandola dalla presa.

Un gesto istintivo che si è rivelato decisivo per salvare la vita alla piccola.

Operata al Policlinico di Bari

La bambina è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Le ferite al volto sono state suturate e, secondo quanto riferito dai medici, non è in pericolo di vita.

Attualmente è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica, assistita dalla madre, e segue una terapia antibiotica.

Il cane era di un vicino: accertamenti in corso

L’animale appartiene a un vicino di casa e, stando alle prime informazioni, sarebbe sfuggito al controllo del proprietario proprio nei momenti dell’aggressione.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità legate alla custodia del cane.

Paura e shock nella comunità

L’episodio ha scosso profondamente il quartiere e l’intera comunità.

Una vicenda che riaccende l’attenzione sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza, soprattutto quando sono coinvolti bambini.