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Pitbull azzanna una bimba di 2 anni al volto: salvata dal padre, operata d’urgenza

DiRedazione

Pubblicato: 23 Mar, 2026 - ore: 23:43 #Acquaviva delle Fonti, #bambina, #pitbull
Pitbull si libera e aggredisce due sorelle nel foggianoBimba di due anni aggredita da pitbull

L’aggressione improvvisa in strada

Un attimo, poi le urla e la paura.
Una bambina di appena due anni è stata aggredita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, durante il pomeriggio del 22 marzo.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava in strada quando il cane, di proprietà di un vicino di casa, le si è scagliato contro afferrandola al volto.

Una scena drammatica che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il gesto decisivo del padre

A evitare il peggio è stato il padre della bambina.

L’uomo si è precipitato verso la figlia e, con un intervento disperato, è riuscito ad aprire le fauci dell’animale liberandola dalla presa.

Un gesto istintivo che si è rivelato decisivo per salvare la vita alla piccola.

Operata al Policlinico di Bari

La bambina è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Le ferite al volto sono state suturate e, secondo quanto riferito dai medici, non è in pericolo di vita.

Attualmente è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica, assistita dalla madre, e segue una terapia antibiotica.

Il cane era di un vicino: accertamenti in corso

L’animale appartiene a un vicino di casa e, stando alle prime informazioni, sarebbe sfuggito al controllo del proprietario proprio nei momenti dell’aggressione.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità legate alla custodia del cane.

Paura e shock nella comunità

L’episodio ha scosso profondamente il quartiere e l’intera comunità.

Una vicenda che riaccende l’attenzione sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza, soprattutto quando sono coinvolti bambini.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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