Pontecagnano, imprenditore aggredito per la bandiera del Napoli sul balcone: ‘Non siete tifosi’

Con un post pubblicato su Facebook l’imprenditore Gianluca D’Agostino, residente a Pontecagnano Faiano (in provincia di Salerno), ha manifestato delusione e sconcerto per essere stato aggredito per quanto gli è accaduto per aver esposto la bandiera del Napoli sul balcone di casa.

Il candidato consigliere comunale Gianluca D’Agostino: ‘Devo restare in osservazione per altre 24 ore’

Il candidato consigliere comunale è finito in ospedale dopo essere stato aggredito per non aver tolto il vessillo azzurro. “Mi sono svegliato ora sto in ospedale devo stare in osservazione ancora per 24 ore ma sto meglio” – ha precisato rassicurando chi si è preoccupato per il suo stato di salute.

“Non siete tifosi siete il male ma non per il calcio, quello non c’entra niente proprio, siete il male per il mondo. Se insegnate che non si può essere liberi di festeggiare o di esporre liberamente il proprio pensiero vuol dire che abbiamo fallito tutti” – ha scritto Gianluca D’Agostino su Facebook.

Lo sfogo su Facebook e la solidarietà del sindaco e dello sfidante

Secondo una ricostruzione il giovane imprenditore insultato, minacciato e poi aggredito. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Pontecagnano che hanno già raccolto alcune testimonianze. Al momento non sarebbero stati identificati gli aggressori. D’Agostino ha ricevuto messaggi di solidarietà sia dal sindaco uscente, Giuseppe Lanzara, e dallo sfidante, Giuseppe Bisogno.