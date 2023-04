La festa è della… Salernitana, bagno di folla per i granata all’Arechi dopo il pari di Napoli (VIDEO)

La pioggia non ha fermato i tifosi della Salernitana che subito dopo il triplice fischio di Mercenaro hanno raggiunto l’Arechi per aspettare la squadra di rientro da Napoli dopo il prestigioso e prezioso pareggio al Maradona. Caroselli e scene di giubilo hanno accompagnato il post partita.

Sotto la pioggia in 5000 hanno atteso la squadra al varco 25

In pochissimo tempo davanti al varco 25 dell’impianto di via Allende si sono ritrovati 5000 tifosi che hanno cantato incessantemente fino all’arrivo dei granata. Non sono mancati sfottò nei confronti dei rivali partenopei ma su tutto ha prevalso la voglia di celebrare una squadra che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo.

I calciatori hanno ammirato dall’alto lo spettacolo offerto dai tifosi della Salernitana con gli osannati Ochoa e Dia che si sono avvicinati alle sbarre per salutare i sostenitori della Bersagliera.

Dia e Ochoa osannati dai tifosi, Sousa ringrazia

Mister Paulo Sousa ha ringraziato tutti per il supporto. Ora l’obiettivo è completare l’opera… salvezza nei successivi match con Fiorentina, all’Arechi nell’infrasettimanale di mercoledì 3 maggio, e con l’Empoli in posticipo.