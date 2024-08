Precipita dal Monte Bianco mentre si ripara dalla grandinata: muore Marco Peraldo Dan a 41 anni

Si stava riparando da una grandinata Marco Peraldo Dan, l’alpinista piemontese di 41 anni morto mercoledì 7 agosto sulle Pyramides Calcaires, vette gemelle ai piedi del massiccio del Monte Bianco, nell’alta Val Veny. L’amico che era con lui ha raccontato che, dopo aver raggiunto la vetta, stavano procedendo in discesa quando sono stati sorpresi da un temporale.

Marco Peraldo Dan e l’amico 31enne sorpresi da un temporale mentre scendevano dalla vetta

Dato che – ha riferito – cadeva anche della grandine – hanno deciso di fermarsi e accovacciarsi per trovare riparo. In quel momento i due non erano legati. A un certo punto il superstite si è sentito sfiorare da dietro e non ha più visto l’amico, che era appena caduto. Non vedendolo più è sceso, ha avvistato lo zaino e ha chiamato i soccorsi. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che si occupa degli accertamenti.

L’alpinista è precipitato per 150 metri

L’incidente è avvenuto poco sotto la cima, a circa 2.500 metri di quota, e l’alpinista è precipitato per circa 150 metri. La via alpinistica lungo la cresta che porta in vetta, a 2.689 metri di quota, è classificata come ‘poco-difficile’. Il 41enne Marco Peraldo Dan era originario di Tollegno, in provincia di Biella. Il superstite, anche lui piemontese, ha 31 anni.