Preghiera di Natale da recitare oggi 25 dicembre

Si celebra oggi, 25 dicembre, il Santo Natale il giorno in cui venne alla luce Gesù Bambino e cambiò il destino del mondo. Il miracolo della natività della Vergine Maria nella grotta di Betlemme viene così descritto nel Vangelo:

La natività nei passi del Vangelo

“Essendo uscito in quei giorni un editto di Cesare Augusto, che ordinava il censimento di tutto l’impero, anche gli Ebrei dovettero andare nella loro città di origine per dare il loro nome. Giuseppe, essendo della regale stirpe di Davide, si recò con Maria in Betlemme, sua città nativa; essi erano poveri, non trovarono chi li accogliesse e furono costretti a riparare in una capanna. Quivi Maria diede alla luce e strinse al seno il divin Figlio, l’avvolse in poveri pannolini e l’adorò”.

Perché si chiama Gesù di Nazareth

Gesù nacque a Betlemme ma da bambino visse a Nazareth e, per tale motivo, viene chiamato Gesù di Nazareth. Di seguito la preghiera di Natale proposta dalla pagina YouTube Paoline.