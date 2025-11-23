Notizie Audaci

Terremoto 23 novembre 1980, la tragedia nelle prime pagine dell’epoca

terremoto 1980

Quarantatrè anni fa oggi 23 novembre 1980… Alle 19:34 una tiepida domenica sera si trasforma in tragedia nel giro di 90 secondi. Istanti sufficienti a cancellare paesi, a seminare morte in Campania e Basilicata.

Terremoto 23 novembre, i 90 secondi che devastarono Irpinia, Basilicata e salernitano

Novanta secondi che devastarono l’Irpinia, il salernitano e la Lucania e misero a nudo la fragilità di un’Italia che si trovò impreparata a fronteggiare un grande dramma. I ritardi nei soccorsi, le difficoltà dei senzatetto al freddo ed al gelo sotto la neve, gli sprechi che hanno rallentato una ricostruzione che non è mai finita.

Ma in quel drammatico evento emerse la generosità di un popolo che nelle difficoltà riesce a dare sempre il meglio superando ostacoli insormontabili. Una catena di solidarietà che rese meno pesante i giorni di chi una casa non l’aveva più.

Terremoto 1980, il grido di aiuto di un popolo nel titolo de Il Mattino: ‘Fate presto’

Riviviano la tragedia del terremoto dell’Irpinia del 1980 nelle prime pagine dei quotidiani in quei terribili giorni di fine novembre. Il “Fate presto” de Il Mattino sintetizzò con straordinaria efficacia quello che in pochi avevano compreso.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

