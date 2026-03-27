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Shock a scuola: prof sospeso per abusi sugli studenti minorenni

DiRedazione

Pubblicato: 27 Mar, 2026 - ore: 16:07 #abusi, #Novara
Maestra aggredita in una scuola di PiacenzaAbusi a scuola, accusato insegnante

Cosa è successo in una scuola del Novarese

Un’inchiesta delicata scuote il mondo della scuola in provincia di Novara. Un insegnante di un istituto superiore è stato sospeso dal servizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata.

La misura cautelare è stata disposta dal Tribunale di Novara al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Borgomanero, coordinate dalla Procura.

Un provvedimento che arriva dopo settimane di accertamenti su abusi avvenuti direttamente tra i banchi.

Le accuse: comportamenti durante le lezioni

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il docente avrebbe messo in atto condotte inappropriate nei confronti di studenti e studentesse minorenni.

Gli episodi contestati parlano di contatti fisici non consentiti, ammiccamenti e frasi a sfondo ambiguo, avvenuti durante l’orario scolastico.

Il quadro delineato dagli inquirenti è definito “grave” e riguarda comportamenti ripetuti nel tempo.

Il ruolo del docente e l’abuso di potere

Al centro dell’inchiesta c’è anche l’aspetto più delicato: il presunto abuso della posizione.

Secondo l’accusa, l’insegnante avrebbe approfittato del proprio ruolo, violando i doveri legati alla funzione educativa e alla qualifica di pubblico ufficiale.

Un elemento che, se confermato, aggraverebbe ulteriormente la posizione dell’indagato.

Le indagini e la collaborazione della scuola

Determinante, secondo i carabinieri, è stata la collaborazione immediata del dirigente scolastico, che ha permesso di intervenire rapidamente.

Una sinergia che ha consentito, fin dalle prime fasi, di tutelare gli studenti e garantire la continuità delle attività didattiche.

Le indagini restano in corso e serviranno a chiarire nel dettaglio responsabilità e dinamiche.

Presunzione di innocenza e sviluppi

È importante ricordare che le accuse sono ancora tutte da verificare nel corso del procedimento giudiziario.

La sospensione rappresenta una misura cautelare, non una condanna.

Nel frattempo, la vicenda riaccende i riflettori su un tema estremamente sensibile: la sicurezza degli studenti e il rapporto di fiducia tra docenti e alunni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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