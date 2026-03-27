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Pamela Genini: la verità sulla tomba profanata si fa più inquietante, perché è stato sentito Francesco Dolci

DiRedazione

Pubblicato: 27 Mar, 2026 - ore: 18:28 #Francesco Dolci, #Pamela Genini, #profanazione
Pamela GeniniPamela Genini

Profanazione nel cimitero: cosa emerge dalle indagini

Il quadro che emerge sulla profanazione del corpo di Pamela Genini si fa sempre più oscuro e complesso.

Non si sarebbe trattato di un gesto isolato, né improvvisato. Gli inquirenti iniziano a delineare uno scenario più articolato, con la possibile presenza di più persone coinvolte nell’azione.

Un dettaglio che cambia radicalmente la lettura di quanto accaduto nel cimitero di Strozza.

Come è stata scoperta la profanazione

La scoperta è avvenuta durante le operazioni di traslazione della salma da un loculo provvisorio (in attesa del trasferimento nella tomba di famiglia), a cinque mesi dalla morte della giovane.

Gli operai incaricati hanno subito notato anomalie evidenti: viti allentate, abbondante silicone lungo i bordi della bara.

Quando la cassa è stata aperta, la scena è apparsa in tutta la sua gravità: il corpo era stato decapitato.

L’ipotesi: azione notturna e ingresso dal retro

Gli investigatori ritengono che l’azione sia avvenuta di notte.

Il cancello principale del cimitero risultava intatto, particolare che fa pensare a un ingresso alternativo, probabilmente dal retro.

Un’incursione studiata nei dettagli, con strumenti adeguati per forzare la bara e operare senza essere notati.

Più persone coinvolte: un dettaglio decisivo

Tra gli elementi più rilevanti c’è la convinzione che non abbia agito una sola persona.

La bara, pesante e difficile da maneggiare, sarebbe stata spostata e forzata con attrezzi, tra cui un piede di porco.

Operazioni complesse che rendono plausibile l’ipotesi di un’azione coordinata.

Le piste: ossessione o rituali

Sul movente, al momento, si muovono più ipotesi.

Si va da un gesto legato a una possibile ossessione nei confronti di Pamela Genini fino a scenari più inquietanti, come pratiche rituali.

L’ipotesi di un riscatto, invece, viene considerata marginale.

La testimonianza di Francesco Dolci: cosa può cambiare

Un elemento chiave nelle indagini è rappresentato da Francesco Dolci, che si è presentato spontaneamente dai carabinieri.

L’uomo, che frequentava spesso il cimitero e la tomba di Pamela, è stato ascoltato per oltre un’ora.

Secondo quanto trapela, avrebbe fornito informazioni ritenute rilevanti, ora al vaglio degli investigatori.

Un passaggio che potrebbe rivelarsi decisivo per ricostruire tempi e modalità della profanazione.

La mamma di Pamela Genini e l'ex fidanzato della ventinovenne
Da sinistra Pamela Genini e Francesco Dolci

Esami e accertamenti: caccia al DNA

La Procura ha disposto il sequestro della bara e del corpo per effettuare analisi approfondite.

Gli esami punteranno a individuare tracce biologiche utili e a stabilire con precisione quando e come sia avvenuta la decapitazione.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti nell’area, nella speranza di individuare movimenti sospetti.

Un caso sempre più inquietante

La vicenda, già sconvolgente, si arricchisce di dettagli che rendono il quadro ancora più disturbante.

Non solo un gesto estremo, ma un’azione che appare pianificata, forse condivisa.

E con un possibile testimone che potrebbe, ora, cambiare tutto.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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