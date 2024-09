Ragazzino di 11 anni spara e uccide ex sindaco e figlia in Louisiana: la discussione per la carta di credito

Un ragazzino di 11 anni ha sparato mortalmente all’ex sindaco 82enne di Minden, una città della Louisiana nord-occidentale, e alla figlia di 31. Si tratta di Joe Cornelius Sr e Keisha Miles. I corpi di entrambi sono stati trovati la mattina di domenica 1° settembre con ferite multiple di arma da fuoco. Pare che abbia utilizzato due pistole.

Tragedia a Minden, l’ex sindaco Joe Cornelius e la figlia uccisi da ragazzino di 11 anni

La polizia è stata contattata intorno alle 6:30 del mattino. Messo sotto torchio ha confessato alcune ore dopo. Le autorità non hanno riferito immediatamente in che modo il bambino, che è stato arrestato, sia legato a Cornelius e Miles. Successivamente è stato precisato che era un parente di Cornelius senza fornire ulteriori dettagli. I vicini hanno detto ad una tv locale di aver sentito l’ex sindaco e il bambino litigare, forse per addebiti sulla carta di credito per videogiochi, e in seguito di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco. Al momento della sparatoria c’era in casa un bambino di 6 anni, uscito illeso dalla sparatoria.

Illeso bambino di 6 anni, la discussione per gli addebiti sulla carta di credito

È stato arrestato per due capi d’imputazione di omicidio di primo grado e la sua cauzione è stata fissata a 500.000 dollari. La madre di Miles ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni se non per dire di essere addolorata per l’accaduto. Cornelius era un noto attivista della comunità, membro del consiglio comunale e vicesceriffo di quartiere per l’ufficio dello sceriffo della parrocchia di Webster. Nel 2013, mentre era nel consiglio comunale, Cornelius fu nominato sindaco ad interim dopo la morte del sindaco in carica, ha riferito la stazione.