Rapina alla Mondialpol di Sassari, banda armata semina il terrore: auto incendiate, spari in strada e gomme bucate

Un commando di banditi armati con armi da guerra ha assaltato intorno alle 20:30 di venerdì 28 giugno il caveau della Mondialpol, alla periferia di Sassari. L’assalto in via Caniga è stato studiato nei minimi dettagli dai banditi. Sapevano che si stavano preparando i soldi per il pagamento delle pensioni.

Rapina Mondialpol Sassari, i rapinatori sono entrati in azione nel giorno in cui si preparavano i soldi per le pensioni

I malviventi sono entrati nello stabilimento della società di sicurezza sfondando un muro con la benna di un mezzo meccanico. Hanno sparato all’interno per spaventare le guardie giurate e sono riusciti impossessarsi del denaro custodito nel caveau e sono scappati. Ancora non è stato quantificato il bottino.

Per coprirsi la fuga hanno incendiato diverse auto sulla 131 tra viale Italia e Predda Niedda bloccando le vie attorno e hanno sparato contro un’auto dei carabinieri che li ha incrociati. Durante la fuga hanno fatto cadere alcune persone in moto ed hanno seminato il panico.

Auto in fiamme per coprirsi la fuga, spari verso i carabinieri

Per bloccare la strada i banditi hanno disseminato la strada di stelle chiodate con diverse auto che sono rimaste bloccate con le ruote bucate. Chi si è trovato lungo il percorso dei rapinatori ha vissuto momenti di terrore. I testimoni hanno raccontato di aver assistito a scene da far west. Il colpo di questa sera rievoca l’assalto del febbraio 2016. In quell’occasione, il bottino fu di almeno dieci milioni di euro.