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Referendum giustizia, vince il No: Meloni incassa, Conte gongola rilancia con le primarie

DiRedazione

Pubblicato: 23 Mar, 2026 - ore: 17:34 #Conte, #Meloni, #referendum, #Renzi
Fisco/* Meloni firma Dpcm nuovo Isee, titoli di Stato fuori da calcoloGiorgia Meloni

Il verdetto delle urne: prevale il No

Il responso arriva chiaro, almeno nei dati parziali: il No si attesta al 53,77%, il Sì al 46,22%.
Il referendum sulla riforma della giustizia si chiude così con una bocciatura del progetto sostenuto dal governo.

Un risultato che apre immediatamente il fronte politico, tra letture opposte e prime mosse strategiche.

Meloni: “Rispettiamo il popolo, ma resta il rammarico”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sceglie una linea istituzionale, riconoscendo l’esito senza alimentare tensioni.

In un video diffuso sui social, sottolinea che “la sovranità appartiene al popolo” e che il governo si limiterà, come sempre, a rispettarne la volontà.

Non manca però una nota politica:
“Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia”.

Un passaggio che lascia intendere come l’esecutivo non consideri chiuso il tema della riforma della giustizia.

Nordio e Tajani: rispetto e difesa della riforma

Sulla stessa linea il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che rivendica il lavoro svolto e ribadisce l’obiettivo di un sistema più equo, pur prendendo atto del voto.

Anche Antonio Tajani parla di una scelta da rispettare, sottolineando però come il progetto mirasse a rafforzare l’imparzialità del giudice e la qualità del sistema giudiziario.

Entrambi insistono su un punto: alta partecipazione e tenuta democratica.

Renzi attacca: “Meloni non ha più consenso”

Di tutt’altro tono la lettura di Matteo Renzi, che trasforma il risultato in un attacco diretto al governo.

Per il leader di Italia Viva si tratta di “un fatto politico enorme”, che dimostrerebbe la perdita di consenso da parte della premier.

Secondo Renzi, il voto rappresenta una bocciatura non solo della riforma, ma anche del metodo con cui è stata costruita, definito troppo centralizzato e imposto dall’alto.

Calenda: “Rigetto del Paese, pesa anche la politica estera”

Più articolata l’analisi di Carlo Calenda, che individua nella vittoria del No anche una reazione alla strategia comunicativa del governo.

Secondo il leader di Azione, una campagna giudicata aggressiva avrebbe alimentato un effetto opposto a quello sperato.

Non solo: il voto, a suo avviso, rifletterebbe anche un giudizio più ampio sull’operato dell’esecutivo, compresi i dossier internazionali.

Conte: attacco al governo e apertura alle primarie

È però Giuseppe Conte a compiere la mossa più politica.

Il leader del Movimento 5 Stelle non si limita a criticare il governo, ma alza il livello dello scontro chiedendo cambiamenti immediati, anche all’interno dell’esecutivo.

Poi rilancia:
apertura alle primarie nel campo progressista.

Un segnale chiaro, che punta a costruire una nuova leadership e a ridefinire gli equilibri dell’opposizione.

Uno scenario politico che cambia

Il risultato del referendum, al di là dei numeri, segna un passaggio delicato.

Il governo incassa il colpo ma non arretra, l’opposizione prova a capitalizzare e a riorganizzarsi.

E il dato più rilevante resta forse proprio questo:
il voto sulla giustizia si trasforma in un test politico nazionale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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