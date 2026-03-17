Fedez, figlio in arrivo con Giulia Honegger: la reazione di Chiara Ferragni e l’intervista a Giorgia Meloni

Da sinistra Fedez con Giorgia Meloni e con la fidanzata, Giulia Honegger

Giulia Honegger è davvero incinta di Fedez? Lo scoop che infiamma il gossip

Altro che semplice indiscrezione: qui si parla di uno scoop che rimescola le carte del gossip italiano. Dopo settimane di voci, sussurri e foto “sospette”, il settimanale Chi rompe gli indugi e mette sul tavolo quella che sembra una verità difficile da ignorare: Giulia Honegger, stilista milanese e nuova compagna di Fedez, sarebbe incinta.

Le immagini pubblicate parlano chiaro, o almeno così sostengono i ben informati: forme più morbide, atteggiamenti protettivi e un’aria da “dolce attesa” che non passa inosservata. Il rapper di Rozzano, reduce da un Sanremo 2026 vissuto da protagonista accanto a Marco Masini, sembrerebbe pronto a diventare di nuovo padre.

Una notizia che, se confermata ufficialmente, segnerebbe un nuovo capitolo nella vita privata (e pubblica) di uno dei personaggi più discussi del panorama italiano.

Fedez lo ha detto a Chiara Ferragni? I retroscena tra ex

Ma il vero retroscena, quello che accende la curiosità più del test di gravidanza, riguarda la comunicazione tra ex. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, Fedez avrebbe informato Chiara Ferragni della gravidanza.

Un gesto tutt’altro che scontato. I rapporti tra i due, dopo la separazione, non sono mai stati descritti come idilliaci. Eppure, esiste una linea rossa che non si spezza: il bene dei figli Leone e Vittoria.

La gestione di una notizia così delicata passa inevitabilmente da lì. Perché l’arrivo di un fratellino o di una sorellina non è solo gossip da copertina, ma un cambiamento reale nella vita di due bambini che restano il centro dell’universo, almeno sulla carta.

Che rapporti ci sono oggi tra Fedez e Chiara Ferragni?

Dimenticate i Ferragnez versione reality show. Oggi il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni è più sobrio, pragmatico, quasi contrattuale. Comunicazione ridotta all’essenziale, zero (o quasi) esposizione condivisa, ma una regola chiara: collaborazione per i figli.

Chiara, nel frattempo, ha voltato pagina. L’imprenditrice digitale è tornata a concentrarsi sul suo brand e sulla sua immagine, affiancata da un nuovo compagno, il manager Josè Hernandez. Una nuova fase, più silenziosa ma non meno strategica.

Nel mezzo, Leone e Vittoria, che negli ultimi tempi stanno riapparendo con discrezione sui social di entrambi i genitori. Segno che, almeno su questo fronte, una tregua operativa è stata trovata.

Che ruolo ha Giulia Honegger nella nuova vita di Fedez?

Giulia Honegger non è più una presenza marginale. Durante il Festival di Sanremo 2026 è stata costantemente al fianco di Fedez: dietro le quinte, nei trasferimenti, nelle feste. Una presenza stabile, quasi istituzionalizzata.

Il loro rapporto appare solido, lontano dalle dinamiche iper-esposte del passato. Meno show, più sostanza. E ora, forse, anche un figlio in arrivo.

Un dettaglio curioso? L’ingresso recente in famiglia del chihuahua Maurizio, presentato sui social dal rapper. Un preludio domestico che, col senno di poi, suona quasi come un indizio.

È in arrivo una femmina? Le indiscrezioni sul gender reveal

Come ogni storia che si rispetti nel grande circo del gossip, non poteva mancare il capitolo “gender reveal”. A lanciarlo è stata l’influencer Deianira Marzano, secondo cui la coppia sarebbe in attesa di una bambina.

Un’indiscrezione non confermata, ma che ha già acceso la fantasia del pubblico. Nessun annuncio ufficiale, nessun fiocco rosa esibito. Solo rumor che si rincorrono, alimentando l’hype.

Tra gossip e politica: Fedez ospita Giorgia Meloni nel suo podcast e replica alle critiche

Come se non bastasse il fronte sentimentale, Fedez continua a muoversi anche su quello mediatico. È attesa infatti una puntata del suo Pulp Podcast, realizzato con Mr. Marra, che ha visto ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e disponibile da giovedì 19 marzo alle 13.

“Siamo molto contenti di questa opportunità. Al netto di degli articoli che stanno uscendo, che ovviamente usciranno, dandoci per degli asserviti al potere, almeno voi della mia community e che seguite Pulp sapete benissimo che abbiamo invitato già Gratteri, che è platealmente per il no, Gerardo Colombo, abbiamo invitato Di Pietro e soprattutto abbiamo inviato delle e-mail prima di girare questa puntata sia alla segreteria Schlein del Pd, a Conte del M5s” – ha dichiarato il rapper.

“L’Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell’Iran e non intende partecipare. Il nostro lavoro è favorire una de-escalation” – ha precisato la premier in puntata. l referendum sulla giustizia “non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema” – ha aggiunto Meloni.

Un mix esplosivo: gossip, musica e politica. Domande scomode già anticipate sui social, tra giustizia, politica estera e intelligence.

Perché Fedez resta questo: imprevedibile, divisivo, sempre al centro del racconto. E ora, forse, di nuovo padre.