Roberto Bertaggia travolto da un’onda in Portogallo: trovato il corpo del 36enne

Roberto Bertaggia travolto da un'onda in Portogallo

Le autorità portuali portoghesi hanno diffuso un comunicato relativo al ritrovamento di un uomo al largo della località Vila do Conde. Le stesse autorità ritengono che possa trattarsi del corpo del 36enne Roberto Bertaggia , originario di Veniano (Como) e residente a Nesso, sulle rive del Lago di Como.

Roberto Bertaggia è stato travolto dall’onda mentre passeggiava sugli scogli

Sabato 15 febbraio l’uomo era stato travolto da un’onda anomala mentre passeggiava sugli scogli a ridosso del faro di Felgueiras, dove si trovava per trascorrere una bella settimana di vacanza in compagnia di due amici. A segnalazione la presenza del corpo in acqua è stato l’equipaggio di un peschereccio: “I membri dell’equipaggio della stazione di salvataggio di Leixões ei membri del comando locale della polizia marittima di Póvoa de Varzim e Vila do Conde – si legge nel comunicato delle autorità portoghesi – sono immediatamente accorsi sul posto (…) La Polizia Marittima ha raccolto il corpo e lo ha trasportato al molo di Vila do Conde.

Choc a Veniano

Il delegato alla sanità ha redatto un verbale di accertamento della morte e, dopo il contatto con il Pubblico Ministero, la salma è stata trasportata all’Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi di Porto da membri dei vigili del fuoco volontari di Vila do Conde”. Roberto Bertaggia lavorava in una lavanderia a Cermenate. La sua famiglia è abbastanza nota nella Bassa Comasca, dove ha risieduto per parecchi anni, tra i Comuni di Veniano e Guanzate. Lo zio di Roberto, Claudio Bertaggia , è segretario della sezione della Lega Nord di Guanzate.