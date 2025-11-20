Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Roberta Bruzzone a Ore 14 Sera: ‘Campagna d’odio va avanti da mesi, temo per la mia vita’

DiRedazione

Pubblicato: 21 Nov, 2025 - ore: 00:47 #minacce di morte, #Ore 14 sera, #Roberta Bruzzone
Roberta BruzzoneRoberta Bruzzone

La denuncia di Bruzzone a Ore 14 Sera

In un’intervista esclusiva a Ore 14 Sera in onda il 20 novembre su Rai 2, la criminologa Roberta Bruzzone ha parlato delle minacce ricevute negli ultimi mesi:

«Sono diversi mesi che questa campagna va avanti in maniera strutturata. Ho individuato un gruppo di soggetti che agiscono come un’associazione a delinquere che mirano a perseguitarmi in ogni situazione. Questo tipo di condotte sono quotidiane e documentate. Sto per depositare una denuncia a riguardo».

‘Campagna persecutoria di odio permanente’

Bruzzone ha aggiunto dettagli inquietanti sulle modalità della persecuzione:

«Sono alcune persone che hanno un nome e cognome, creano contenuti con il preciso obiettivo di aizzare le persone. Questa campagna persecutoria di odio permanente e persistente ha prodotto i suoi effetti perché ho ricevuto minacce di persone che affermano di volermi far male. Dicono anche come lo vogliono fare e che mi attenderanno davanti agli studi della Rai. Forse sperano che qualcuna di queste persone mi faccia del male davvero, ma le minacce sono preoccupanti».

La criminologa ha sottolineato la collaborazione con le forze dell’ordine:

«Ho ricevuto piena disponibilità da parte dei carabinieri che stanno lavorando per individuare gli autori delle minacce più gravi».

Influencer, youtuber e blogger nel mirino

Bruzzone spiega di aver raccolto prove documentate sulle attività di alcuni influencer e giornalisti:

«In queste settimane ho raccolto prove schiaccianti contro youtuber, direttori di testate, sedicenti blogger che si sono riuniti con l’unico scopo di alimentare e organizzare una campagna d’odio incitando alla violenza nei miei confronti».

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli: dove vivranno e cosa succede con i genitori

Nov 21, 2025 Redazione
Attualità

Caso Garlasco: perquisita l’abitazione dell’ex luogotenente Sapone, ascoltato ex pm Pezzino

Nov 20, 2025 Redazione
Attualità

Noemi Riccardi uccisa dal fratello a Nola, la mamma: ‘Ha girato la fotocamera e me l’ha fatta vedere’

Nov 20, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli: dove vivranno e cosa succede con i genitori

Attualità

Roberta Bruzzone a Ore 14 Sera: ‘Campagna d’odio va avanti da mesi, temo per la mia vita’

Gossip e TV

Chi è il Boomer Milanese: Gabriele Celia svela i retroscena del personaggio virale dei social

Attualità

Caso Garlasco: perquisita l’abitazione dell’ex luogotenente Sapone, ascoltato ex pm Pezzino

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.