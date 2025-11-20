Roberta Bruzzone a Ore 14 Sera: ‘Campagna d’odio va avanti da mesi, temo per la mia vita’

La denuncia di Bruzzone a Ore 14 Sera
In un’intervista esclusiva a Ore 14 Sera in onda il 20 novembre su Rai 2, la criminologa Roberta Bruzzone ha parlato delle minacce ricevute negli ultimi mesi:
«Sono diversi mesi che questa campagna va avanti in maniera strutturata. Ho individuato un gruppo di soggetti che agiscono come un’associazione a delinquere che mirano a perseguitarmi in ogni situazione. Questo tipo di condotte sono quotidiane e documentate. Sto per depositare una denuncia a riguardo».
‘Campagna persecutoria di odio permanente’
Bruzzone ha aggiunto dettagli inquietanti sulle modalità della persecuzione:
«Sono alcune persone che hanno un nome e cognome, creano contenuti con il preciso obiettivo di aizzare le persone. Questa campagna persecutoria di odio permanente e persistente ha prodotto i suoi effetti perché ho ricevuto minacce di persone che affermano di volermi far male. Dicono anche come lo vogliono fare e che mi attenderanno davanti agli studi della Rai. Forse sperano che qualcuna di queste persone mi faccia del male davvero, ma le minacce sono preoccupanti».
La criminologa ha sottolineato la collaborazione con le forze dell’ordine:
«Ho ricevuto piena disponibilità da parte dei carabinieri che stanno lavorando per individuare gli autori delle minacce più gravi».
Influencer, youtuber e blogger nel mirino
Bruzzone spiega di aver raccolto prove documentate sulle attività di alcuni influencer e giornalisti:
«In queste settimane ho raccolto prove schiaccianti contro youtuber, direttori di testate, sedicenti blogger che si sono riuniti con l’unico scopo di alimentare e organizzare una campagna d’odio incitando alla violenza nei miei confronti».