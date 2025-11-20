Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Caso Garlasco: perquisita l’abitazione dell’ex luogotenente Sapone, ascoltato ex pm Pezzino

DiRedazione

Pubblicato: 20 Nov, 2025 - ore: 23:17 #Andrea Sempio, #caso Garlasco, #Chiara Poggi, #Silvio Sapone
Chiara PoggiChiara Poggi

Nuovo fronte nell’inchiesta: perquisita la casa dell’ex luogotenente Sapone

La giornata ha segnato un’ulteriore svolta nel caso Garlasco. I carabinieri hanno infatti perquisito un appartamento di proprietà di Silvio Sapone, ex luogotenente dell’Arma e per anni a capo della polizia giudiziaria della Procura di Pavia. L’immobile, affittato a terzi, è stato passato al setaccio con un controllo diretto alla cassaforte.

Le ragioni ufficiali non sono state rese note, ma la perquisizione appare collegata all’indagine avviata dalla Procura di Brescia, che sta accertando se nel 2017 ci furono pressioni o favori per portare all’archiviazione di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Sapone non risulta indagato, ma nel 2017 era proprio lui a guidare la sezione di polizia giudiziaria che seguiva il caso.

Sempio incontra i consulenti: “Ansia costante, si va avanti e basta”

A Roma, al Laboratorio di Genomica di via Arduino, si è tenuto un vertice tra i consulenti tecnici e gli avvocati di Andrea Sempio in vista della conclusione dell’incidente probatorio fissata per il 18 dicembre. Presenti anche lo stesso Sempio, che dopo la riunione ha rilasciato un’intervista a Dentro la Notizia su Canale 5.

Il giovane ha descritto così il suo stato d’animo:
“Da quando è iniziato tutto, c’è un livello di ansia costante. Va a momenti, ma ormai è diventata la normalità. Si può solo andare avanti.”

Sul filone dell’indagine bresciana legata alla presunta corruzione tra magistrati e la famiglia Sempio, ha precisato:
“In quel filone non sono coinvolto. Dopo aver vissuto quei momenti conosco alcune dinamiche, ma ora posso solo attendere. Ho una visione positiva anche su questa parte dell’indagine.”

La strategia difensiva: ricostruire la casa dei Poggi cercando “punti contro”

Sempio ha spiegato il lavoro con il proprio team legale, mirato a ricostruire in dettaglio la disposizione della casa dei Poggi per valutare possibili punti di contatto tra lui e Chiara.

“Ho sempre detto di aver frequentato quella casa e tutte le stanze. Stiamo ricostruendo quali fossero i luoghi che usavo più spesso, per capire se ci fossero punti in comune con Chiara nel quotidiano. Non cerchiamo elementi a mio favore, ma proprio i punti contro di me.”

Una dichiarazione che conferma la volontà della difesa di affrontare ogni elemento critico prima della chiusura dell’incidente probatorio.

L’ex pm Pezzino ascoltata a Brescia: verbali secretati

Nelle stesse ore, la Procura di Brescia ha ascoltato come persona informata sui fatti Giulia Pezzino, ex pm di Pavia, che nel 2017 firmò con Mario Venditti la richiesta di archiviazione di Sempio. La magistrata, dimessasi lo scorso febbraio, è stata sentita nell’ambito delle due inchieste: quella sulla presunta corruzione e quella sulla gestione della Procura pavese.

L’interrogatorio è durato ore e i verbali sono stati secretati, segno del peso che la testimonianza potrebbe avere nei prossimi passaggi dell’indagine.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli: dove vivranno e cosa succede con i genitori

Nov 21, 2025 Redazione
Attualità

Roberta Bruzzone a Ore 14 Sera: ‘Campagna d’odio va avanti da mesi, temo per la mia vita’

Nov 21, 2025 Redazione
Attualità

Noemi Riccardi uccisa dal fratello a Nola, la mamma: ‘Ha girato la fotocamera e me l’ha fatta vedere’

Nov 20, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli: dove vivranno e cosa succede con i genitori

Attualità

Roberta Bruzzone a Ore 14 Sera: ‘Campagna d’odio va avanti da mesi, temo per la mia vita’

Gossip e TV

Chi è il Boomer Milanese: Gabriele Celia svela i retroscena del personaggio virale dei social

Attualità

Caso Garlasco: perquisita l’abitazione dell’ex luogotenente Sapone, ascoltato ex pm Pezzino

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.