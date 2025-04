Addio a Roberto Giovanni Pellegrino, una vita ad effetti speciali: l’ultimo saluto a Portici

Roberto Giovanni Pellegrino

Un artista poliedrico tra effetti speciali e scenotecnica

Il mondo dell’arte, del cinema e del Cosplay piange la scomparsa di Roberto Giovanni Pellegrino, artista e tecnico degli effetti speciali, scomparso prematuramente a causa di una malattia che lo ha stroncato in breve tempo. Nato a Napoli il 28 giugno 1984 e residente a San Giorgio a Cremano, Pellegrino era un punto di riferimento nel suo settore, grazie alla sua competenza e creatività nella scenotecnica generale per il cinema, nella creazione di maschere, costumi e cosplay.

Formazione e carriera nei set cinematografici

Fin da ragazzo aveva mostrato una grande passione per l’arte e per il mondo del cinema. Dopo gli studi presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, aveva conseguito un master in effetti speciali, che lo aveva portato a collaborare con diverse produzioni cinematografiche. Sposato, era il fondatore e titolare del RjPellegrino Studio, laboratorio creativo diventato noto anche a livello nazionale e non solo.

Il ricordo sui social: ‘Un vero mito, un artista straordinario’

Alla notizia della sua morte, in tantissimi hanno voluto ricordarlo sui social con messaggi affettuosi e fotografie dei suoi lavori, che per gli appassionati del settore rappresentavano autentiche opere d’arte.

“Ci ha lasciato un vero e proprio mito, chiamarlo artista è riduttivo, ma era soprattutto un carissimo amico con cui ho avuto l’onore di condividere ricordi magnifici”, scrive un collega.

I funerali a Portici

Chi vorrà dare un ultimo saluto a Roberto potrà farlo sabato 12 aprile alle ore 17 presso la Chiesa del Sacro Cuore di Maria Gesù (Salesiani), in via Rossano a Portici.