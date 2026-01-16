Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Rogo di Capodanno a Crans-Montana, cauzione da 400mila franchi per i Moretti mentre esplode lo scontro sulle responsabilità

DiRedazione

Pubblicato: 16 Gen, 2026 - ore: 18:17 #Crans-Montana, #Jacques Moretti, #Jessica Moretti, #Rogo di Capodanno
Jacques e Jessica MorettiJacques e Jessica Moretti

Fissata la cauzione per i proprietari de Le Constellation

Una cauzione da 400mila franchi svizzeri, 200mila a testa, per ottenere la libertà. È la richiesta avanzata dalla Procura generale di Sion nei confronti di Jacques Moretti e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, teatro del devastante incendio di Capodanno costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti.

A rivelarlo è la televisione svizzera RTS. Ora la decisione spetta al Tribunale delle misure coercitive. I due coniugi sono accusati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Attualmente Jacques Moretti si trova in carcere, mentre la moglie è sottoposta a misure cautelari: obbligo di firma e divieto di espatrio.

Il nodo delle responsabilità: la versione dei Moretti e l’accusa sulla “ragazza col casco”

Nel corso degli interrogatori, i Moretti avrebbero attribuito l’origine dell’incendio a Cyane Panine, la giovane cameriera di 24 anni deceduta nel rogo, sostenendo che sarebbe salita di sua iniziativa sulle spalle di un collega accendendo bengala pirotecnici.

Una ricostruzione che ha provocato un’ondata di indignazione. «Sono scioccata — ha dichiarato l’avvocato della famiglia Panine a Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele —. Parliamo di una ragazza di 24 anni che ha perso la vita. Serve rispetto per la memoria di una vittima».

Sicurezza e lavoro: “Nessuna formazione antincendio”

Secondo il legale della famiglia Panine, la giovane non avrebbe mai ricevuto una formazione adeguata sulle norme di sicurezza. «Lo stesso Moretti — ha sottolineato — ha ammesso di non aver mai formato i dipendenti sulle procedure antincendio».

Non solo. L’avvocato ha parlato di rapporti di lavoro tutt’altro che idilliaci, ricordando che Cyane avrebbe dovuto interrompere il servizio di protezione dei lavoratori per ottenere documenti basilari come contratto, buste paga e certificato di lavoro. Un contesto che rafforza l’ipotesi di una gestione superficiale della sicurezza.

L’ex gestore: “La schiuma acustica non c’era, l’hanno messa dopo”

A complicare ulteriormente il quadro sono le dichiarazioni di Eric Dosdo, che ha diretto il locale fino al 2015. Intercettato da Storie Italiane, Dosdo ha affermato che durante la sua gestione il locale non presentava criticità strutturali.

«Avevamo estintori e defibrillatori ed eravamo sottoposti a controlli regolari. La schiuma acustica non c’era: è stata installata dopo», ha spiegato, aggiungendo che il locale non aveva licenza da discoteca. Un dettaglio cruciale, visto che il livello sonoro e le modifiche strutturali potrebbero aver inciso sulla propagazione delle fiamme.

La piattaforma anonima e lo scontro legale

Per fare luce sulla tragedia, l’avvocato Romain Jordan, che assiste numerose famiglie delle vittime, ha lanciato una piattaforma internet crittografata per raccogliere foto, video e testimonianze in forma anonima.

Un’iniziativa che ha incontrato l’opposizione dei legali dei Moretti, i quali hanno presentato un’istanza alla Procura del Vallese per bloccare il sito, ritenendolo lesivo dei diritti della difesa.

Una tragedia che divide e interroga

Il rogo del Constellation non è più solo una questione giudiziaria. È diventato un caso simbolo su sicurezza nei locali notturni, responsabilità dei datori di lavoro e rispetto delle vittime. Mentre la giustizia svizzera valuta la libertà dei proprietari dietro una cauzione milionaria, le famiglie attendono risposte che vadano oltre le versioni ufficiali.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

‘Non è giusto ammazzare, era padre’: il cugino di Adamo Massa rompe il silenzio mentre la famiglia Rivolta teme ritorsioni

Gen 16, 2026 Redazione
Attualità

Rozzano, l’ultima notte di Mimmo Lorusso: la lite, il taglio alla gola e il 21enne che tenta il suicidio

Gen 16, 2026 Redazione
Attualità

‘Ho visto Claudio mentre lavava il camion’: la sparizione di Federica Torzullo, parla collega del marito

Gen 15, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Rogo di Capodanno a Crans-Montana, cauzione da 400mila franchi per i Moretti mentre esplode lo scontro sulle responsabilità

Attualità

‘Non è giusto ammazzare, era padre’: il cugino di Adamo Massa rompe il silenzio mentre la famiglia Rivolta teme ritorsioni

Comunicati Stampa

SIGEP World, focus sulla panificazione: Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla biga

Attualità

Rozzano, l’ultima notte di Mimmo Lorusso: la lite, il taglio alla gola e il 21enne che tenta il suicidio

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.