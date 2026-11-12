Andrea Saviotti, una raccolta fondi per il figlio Noel: fissati i funerali del 38enne morto sull’A1

Andrea Saviotti

Il fratello Alessandro ha lanciato un appello per sostenere la famiglia e garantire un futuro al bambino di 9 anni. L’ultimo saluto venerdì 13 novembre in Duomo

Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita di Andrea Saviotti, 38 anni, lasciando una famiglia nel dolore e un bambino di appena nove anni senza il suo papà. Adesso, mentre Arezzo si prepara a rendergli omaggio, i familiari provano a guardare avanti e a costruire una rete di solidarietà attorno al piccolo Noel. È nata proprio con questo obiettivo la raccolta fondi aperta dal fratello Alessandro Saviotti, che ha scelto di chiedere aiuto attraverso GoFundMe per affrontare le conseguenze della perdita e contribuire al futuro del bambino.

Intanto è stata fissata la data dei funerali: le esequie si terranno venerdì 13 novembre alle 14.30 nel Duomo di Arezzo. La salma è esposta da giovedì 12 novembre, dalle ore 9, nelle sale mortuarie dell’ospedale San Donato, dove parenti, amici e conoscenti possono recarsi per un ultimo saluto.

L’appello del fratello: «Ogni contributo sarà prezioso»

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato lo stesso Alessandro, che nel messaggio pubblicato sulla piattaforma ha raccontato il momento difficile attraversato dalla famiglia. «Ci sono giorni in cui la vita ti chiede di trovare una forza che non pensavi nemmeno di avere. Giorni in cui tutto cambia all’improvviso e trovare le parole diventa difficilissimo», ha scritto, dando voce allo smarrimento seguito alla morte di Andrea.

Il ricordo è quello di un uomo generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri, senza fare distinzioni. Una disponibilità che, secondo il fratello, rappresentava uno dei tratti più autentici del suo carattere. «Chi lo ha conosciuto ricorderà il suo sorriso, la sua sensibilità e quella straordinaria umanità che lo accompagnava ogni giorno», ha aggiunto Alessandro, ricordando il legame profondo che li univa.

La raccolta fondi ha due obiettivi precisi. Il primo è sostenere la famiglia e soprattutto i genitori di Andrea nelle spese legate alla scomparsa improvvisa, comprese quelle per il supporto legale necessario a tutelare il futuro del bambino e dei suoi nonni. Il secondo, ancora più legato al domani, è contribuire alla crescita di Noel, accompagnandolo negli studi e nelle opportunità che incontrerà nel corso della vita.

«Non importa quanto ciascuno potrà donare. Ogni contributo, anche piccolo, sarà prezioso. E lo sarà anche un semplice gesto di condivisione», è l’appello rivolto da Alessandro a chi vorrà partecipare.

Noel, 9 anni, al centro della mobilitazione

Nel messaggio, il fratello ha dedicato parole particolarmente intense al bambino, che dovrà affrontare una perdita enorme in un’età delicata. Andrea era un figlio, un fratello, un amico e un collega, ma soprattutto un padre molto legato a Noel.

La raccolta nasce anche dal desiderio di fare in modo che il piccolo possa crescere senza perdere il sostegno necessario per il proprio percorso. «Vorrei che Noel, crescendo, potesse sentire non soltanto quanto il suo papà fosse amato, ma anche quanto bene abbia lasciato dietro di sé», ha scritto Alessandro, immaginando per lui una famiglia allargata pronta a stargli accanto.

Un modo per mantenere vivo il ricordo di Andrea attraverso gesti concreti, in una fase in cui il dolore si accompagna anche alle necessità pratiche ed economiche lasciate da una scomparsa tanto improvvisa.

L’incidente sull’A1 mentre andava ad aiutare un amico

Andrea Saviotti è morto nella notte del 5 novembre 2026 in un incidente lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud, dopo la galleria San Donato. Secondo la ricostruzione riportata dai familiari, stava raggiungendo un amico che si trovava in difficoltà quando uno pneumatico della sua auto è scoppiato.

Sceso dal veicolo per verificare quanto accaduto, è stato investito da un’auto in transito. Per il 38enne non c’è stato nulla da fare. Una dinamica drammatica che ha trasformato in pochi istanti un viaggio compiuto per prestare aiuto in una tragedia.

Tifoso amaranto e quartierista di Porta Santo Spirito, Andrea lascia un vuoto profondo tra i familiari, gli amici e quanti lo conoscevano. Venerdì la comunità potrà stringersi attorno ai suoi cari per l’ultimo saluto. Nel frattempo, la raccolta fondi rappresenta un modo per far arrivare alla famiglia un segnale di vicinanza e, soprattutto, per offrire a Noel un sostegno nel futuro che lo attende.