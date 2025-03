Roma, cade dalla finestra della casa di appuntamenti durante una lite: rischia la paralisi

Donna cade da appartamento nel quartiere Prati e rischia di restare paralizzata

Denunciate il 29enne che stava litigando con la 46enne nel quartiere Prati

Rischia di non poter più camminare la donna di 46 anni caduta da un appartamento al primo piano in via Circonvallazione Clodia nel quartiere Prati di Roma.

La brasiliana è stata operata alla colonna vertebrale e rischia di restare paralizzata

L’episodio è avvenuto poco prima delle 9:00 di lunedì 31 marzo nell’appartamento dove, secondo gli investigatori della polizia, si esercitava la prostituzione, maschile e femminile, da parte di un gruppo di cittadini brasiliani. La trans sudamernicana avrebbe litigato con un 29enne che rivendicava un credito. Nel tentativo di allontanarsi la 46enne avrebbe provato a scendere di un piano affacciandosi alla finestra ma avrebbe poi perso l’equilibrio cadendo sull’asfalto.

Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale al policlinico Gemelli di Roma, la 46enne è stata operata alla colonna vertebrale e non è in pericolo di vita. Le lesioni, però, sono tanto gravi da far temere che sarà costretta alla sedia a rotelle. Il ventinovenne è stato interrogato dalla polizia e denunciato per le minacce rivolte alla donna prima dell’incidente.