Roma, mangia pizza e dolci e muore a 14 anni: la vacanza da sogno di Skylar si trasforma in tragedia

Era arrivata a Roma per una settimana di vacanza con la famiglia nella città eterna. Un full immersion tra storia e arte nella capitale italiana che è finita in tragedia per la 14enne Skylar. La giovane è deceduta giovedì 24 ottobre per un malore provocato da uno choc anafilattico.

Skylar era arrivata a Roma con la famiglia per ammirare le bellezze della capitale

La ragazzina si è sentita male dopo aver cenato e al locale I love pizza kebab nel Gianicolense. Una pizza, qualche bibita e dei dolcetti prima di rientrare al vicino B&B dove ha iniziato a sentirsi male un quarto d’ora dopo. Si è portata le mani al petto e alla gola, il viso è diventato rosso ed ha iniziato a tremare. I genitori si sono subito resi conto della gravità della situazione ed hanno chiesto aiuto al personale della struttura ricettiva che allertano il 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto Skylar era già priva di sensi.

Gli operatori tentano di rianimarla, poi la conducano al vicino ospedale San Camillo ma all’arrivo i medici non possono far altro che accertare il decesso. Il padre ha accusato un malore quando gli è stato comunicato che la figlia non ce l’aveva fatta. Ora i genitori cercano risposte per comprendere cosa abbia provocato il malore mortale ed eventuali responsabilità.

Il malore dopo la cena, la disperata corsa in ospedale e il decesso: era allergica agli arachidi, aperta inchiesta

La ragazzina pare fosse allergica alle arachidi e probabilmente in uno dei dessert serviti durante la cena c’erano residui di frutta secca. Non è chiaro se il personale del locale sia stato avvertito sull’allergia della 14enne. Sul caso indagano la polizia, con gli agenti del Commissariato di Monteverde, e la Asl Roma 3, delegata per ispezionare le tracce di arachidi e altri tipi di frutta secca nei cibi.

Disposta l’autopsia. Sconvolti i genitori che erano arrivati a Roma con i tre figli. Avevano prenotato una visita ai Musei Vaticani, poi sarebbe toccato al Colosseo e ai Fori Imperiali ma il loro viaggio da sogno si è trasformato nel più atroce degli incubi.