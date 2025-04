Roma, morto turista scozzese ferito nell’esplosione del B&B: l’agghiacciante post

Grant Paterson

Il 54enne Gran Paterson non ce l’ha fatta

Grant Paterson non ce l’ha fatta. Il turista scozzese di 54 anni che era rimasto ferito nell’esplosione di domenica 23 marzo che ha distrutto il Bed&Breakfast dove alloggiava per una vacanza al civico 43 di via Vitellia, nel quartiere Monteverde di Roma, è morto martedì 1° aprile a causa delle gravi ustioni riportate.

Sui social aveva scritto: ‘Una buona settimana se non vengo ucciso’

Sui social aveva scritto: “È fantastico e le foto non rendono giustizia. Dato che sono solo, mi siedo ogni giorno in un posto diverso”. Poi, un post ironico che a rileggerlo oggi non può che far rabbrividire: “Questa dovrebbe essere una buona settimana, se non vengo ucciso in qualche modo assurdo”. Quattro giorni dopo, la tragedia.

Il cordoglio del sindaco di Roma

“La morte di Grant Paterson, il turista scozzese coinvolto nell’esplosione della palazzina a Monteverde, è una notizia che addolora tutta Roma. Voglio esprimere ai suoi cari e ai suoi connazionali la vicinanza e il cordoglio mio personale e della cittadinanza. Spero davvero che le indagini sull’accaduto possano rapidamente fare chiarezza su questo terribile incidente”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una nota.