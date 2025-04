Chi l’ha visto, Maria Sara ritrovata in diretta a 16 anni dopo la grande paura

La ragazzina è stata ritrovata dopo l'appello a Chi l'ha visto

La grande paura e il sospiro di sollievo dopo il ritrovamento in diretta nel corso della puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 16 aprile. L’allarme è scattato poche ore dopo l’orario scolastico. Maria Sara, 16 anni, residente a Ostia, non è mai entrata in classe.

Come ricostruito dal papà l’adolescente ha lasciato la sua “macchinetta” rossa parcheggiata nei pressi di un supermercato sulla Laurentina, proprio davanti alla scuola, ma da quel momento si sono perse le sue tracce. L’ultimo avvistamento della ragazza risale alla zona dell’Eur: si presume che si sia allontanata con un ragazzo.

L’appello disperato del padre a Chi l’ha visto

A lanciare l’appello è il padre della giovane, Gigi, che attraverso un video ha commosso l’Italia intera: “Maria, torna a casa papà. Nessuno ti dirà nulla. Ti prego con tutto il mio cuore, mio fiore. Tu sai quanto ti voglio bene… così mi fai morire”. Parole che raccontano tutta l’angoscia di un genitore che teme per la sorte della figlia.

I dettagli della scomparsa

Al momento della sparizione, Maria Sara indossava una felpa chiara, jeans bianchi e uno zaino grigio. Ha lasciato il giubbotto all’interno dell’auto, un gesto che fa pensare a una partenza improvvisa e non organizzata per un lungo allontanamento. I due cellulari in suo possesso risultano spenti o irraggiungibili da ore, aumentando la preoccupazione della famiglia e degli investigatori.

Maria Sara ritrovata col fidanzatino in diretta, l’abbraccio col fratello

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire i movimenti della ragazza. Nel corso del programma la sospirata telefonata dell’inviato di Chi l’ha visto che si era recato sul posto dove era parcheggiata l’auto di Maria Sara. Poco dopo è stato raggiunto da Maria Sara e dal fidanzatino. Commovente l’abbraccio con il fratello che ha immediatamente raggiunto al sedicenne che sta bene come immediatamente riferito in diretta tv da Federica Sciarelli alla madre.