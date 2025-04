Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci lasciano via del Ciclamino: la ‘fuga’ dalla casa del dolore

Manuela Bianchi

È il momento dell’addio per Manuela Bianchi. La nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023, sta per lasciare definitivamente l’abitazione di via del Ciclamino. Una decisione maturata tra dolore e determinazione: già la mattina di mercoledì 16 aprile era intenta a svuotare il garage con l’aiuto del marito Giuliano Saponi e della figlia, che invece resteranno nella casa dove tutto è iniziato.

Una vita sconvolta

Le immagini diffuse dalla trasmissione “Ore 14” di Rai 2 la mostrano visibilmente provata. “È come smantellare una vita intera”, ha dichiarato, lasciando trasparire la stanchezza emotiva e il desiderio di chiudere un capitolo doloroso. Dopo mesi di indagini e sospetti, l’attenzione mediatica su di lei non è mai calata, soprattutto dopo la sua testimonianza che colloca l’ex amante Louis Dassilva, 35enne nigeriano, sul luogo del delitto.

Lontano dagli scandali

Dopo la burrascosa relazione con Dassilva – proseguita anche dopo l’omicidio – Manuela sembra ora intenzionata a voltare pagina. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un nuovo amore nella sua vita, ma nulla è confermato. Intanto anche Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, ha venduto la casa in via del Ciclamino, segno che l’intera vicenda ha scosso profondamente tutti i protagonisti.

Una tragedia che continua a lasciare tracce

Pierina Paganelli è morta in modo brutale e, a distanza di mesi, molte domande restano aperte. L’indagine prosegue, Dassilva è in carcere dal luglio scorso, ma l’atmosfera nel condominio non è più la stessa. Via del Ciclamino, da luogo di vita quotidiana, è diventata lo scenario di un dramma irrisolto. Per Manuela, lasciare quella casa è l’unico modo per tornare a respirare.