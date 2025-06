Ritrovata Rosanna Fiore a Ercolano, l’annuncio a La vita in diretta: ‘Ha riabbracciato i figli’

Rosanna Fiore

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa di Rosanna Fiore, la donna di cui si erano perse le tracce da tre giorni a Portici, in provincia di Napoli. Nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, Rosanna è stata ritrovata a Ercolano, grazie alla segnalazione di un meccanico che l’ha riconosciuta vicino alla propria officina.

Il ritrovamento grazie a una segnalazione

Il meccanico, notando la somiglianza con le foto diffuse in questi giorni, ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine. Poco dopo, una volante della polizia ha raggiunto la donna. Rosanna versava in uno stato confusionale, ma fortunatamente era in buone condizioni fisiche. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe percorso diversi chilometri a piedi fino a raggiungere Ercolano.

Il ritrovamento è stato annunciato in diretta televisiva da Alberto Matano durante la trasmissione La Vita in Diretta, il 13 giugno.

Il messaggio accorato della figlia Rosaria

Nelle ore precedenti al ritrovamento, la figlia Rosaria aveva lanciato un toccante appello in un video messaggio:

“Non so se vedrai mai questo video, ti aspettiamo. Puoi tornare in qualsiasi momento. Non ti giudichiamo. Spero che finisca questo incubo.”

Parole piene di amore e speranza che ora, grazie al ritrovamento, si sono finalmente trasformate in realtà.

Le ricerche e i timori della famiglia

Nei giorni della scomparsa, la famiglia aveva cercato in ogni modo di ricostruire i movimenti della donna. Tra le ultime ricerche effettuate sul cellulare di Rosanna era emersa una query su come raggiungere il Vesuvio. Il marito si era persino recato a Pompei per cercarla, sapendo quanto la moglie fosse devota e potesse aver deciso di recarsi in quei luoghi di culto.

La tensione e l’angoscia della famiglia hanno lasciato spazio alla commozione al momento dell’abbraccio tra Rosanna e i suoi figli, finalmente riuniti dopo giorni di paura e apprensione.

Le condizioni di salute

Nonostante lo stato confusionale in cui è stata ritrovata, Rosanna Fiore è apparsa in buone condizioni fisiche. Dopo i primi accertamenti medici, è stata riaffidata alle cure e al calore della sua famiglia.

Gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire con esattezza cosa sia accaduto nei giorni della scomparsa e come Rosanna abbia raggiunto Ercolano a piedi. Per ora, la priorità resta la sua salute e il supporto psicologico necessario dopo questi giorni difficili.

La partecipazione del pubblico e dei media

Il caso di Rosanna Fiore aveva suscitato grande partecipazione da parte del pubblico, che attraverso i social e le trasmissioni televisive aveva manifestato vicinanza e solidarietà alla famiglia. L’annuncio in diretta de La Vita in Diretta ha rappresentato un momento di forte emozione per tutti coloro che avevano seguito la vicenda con apprensione.