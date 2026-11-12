Laila Hasanovic, abito da capogiro per i 26 anni: il look conquista il web dopo l’addio a Sinner (VIDEO)

Laila Hasanovic e Jannik Sinner

La modella danese sceglie un corsetto nero dalla profonda scollatura e una gonna di piume per festeggiare il compleanno

Jannik Sinner ormai sembra appartenere al passato, almeno nelle nuove immagini condivise da Laila Hasanovic. Dopo le indiscrezioni sulla fine della loro storia, la modella danese si è presa la scena con un look che non è passato inosservato.

Per festeggiare i suoi 26 anni ha scelto un audace corsetto nero dalla profonda scollatura, abbinato a una scenografica gonna di piume. Un abito da capogiro che ha catturato l’attenzione dei suoi oltre 548mila follower su Instagram, trasformando il video davanti alla torta in uno dei contenuti più commentati del momento.

L’ex finalista di Miss Universo Danimarca ha celebrato il suo compleanno domenica 8 novembre, pubblicando su Instagram un video nel quale appare davanti alla torta mentre spegne le candeline. Dall’altra parte l’altoatesino non ha fatto alcun riferimento all’ormai ex in conferenza stampa e nelle ultime ore si è scatenato il gossip su nuove frequentazioni.

Il corsetto nero e la gonna di piume: tutti i dettagli del look

A rendere particolare la scelta di Hasanovic è il contrasto tra le due componenti dell’outfit. La parte superiore, strutturata come un corsetto, mette in risalto il punto vita e accompagna le forme con una linea aderente. La scollatura aggiunge un tocco audace, mentre la gonna di piume dona movimento e volume alla figura.

Il nero, colore protagonista dell’intero abbigliamento, contribuisce a dare continuità all’insieme e rende il vestito ancora più elegante. Non un semplice abito da festa, dunque, ma una scelta precisa, capace di trasformare il momento delle candeline in una piccola passerella.

Nel filmato condiviso con i suoi oltre 548mila follower, Laila si mostra sorridente mentre celebra il nuovo traguardo personale. Le immagini hanno attirato l’attenzione proprio per la particolarità del vestito, diventato il dettaglio più commentato della sua apparizione.

Laila Hasanovic festeggia 26 anni: «Mi sento fortunata»

Accanto al video, la modella ha accompagnato le immagini con un messaggio rivolto alla sua community, ringraziando chi le ha dedicato un pensiero per il compleanno.

«Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno. Mi sento molto fortunata e benedetta di essere dove sono oggi, circondata dalle persone migliori», ha scritto Hasanovic.

Parole di gratitudine che accompagnano un momento di festa e che raccontano il desiderio di condividere con chi la segue un’occasione speciale. Per la giovane danese, il ventiseiesimo compleanno è diventato anche l’occasione per mostrare un’immagine di sé elegante e sofisticata, senza rinunciare a un tocco di audacia.

Dalla moda ai social, il fascino della modella danese

Laila Hasanovic ha costruito negli anni una presenza importante sui social, dove condivide momenti della quotidianità, viaggi, esperienze legate alla moda e scatti dei suoi outfit. La partecipazione a Miss Universo Danimarca le aveva già dato visibilità, contribuendo a farla conoscere a un pubblico più ampio. Un’ulteriore svolta è arrivata con la relazione con il numero uno del mondo del tennis, Sinner, e la sua presenza nei tornei più importanti del circuito.

Il suo profilo Instagram è diventato uno spazio in cui alterna contenuti di moda e lifestyle, con particolare attenzione alle scelte di stile. E per festeggiare i 26 anni ha puntato su un abito che non lascia indifferenti: corsetto nero, scollatura profonda e gonna di piume. Una combinazione che ha trasformato il suo compleanno in un’occasione per far parlare ancora una volta del suo look.