Wanis Honsor morto a 22 anni durante l’allenamento: si era sposato da poco, tra pochi giorni il compleanno

Wanis Honsor

Il giovane difensore del Saint-Denis FC è stato colto da un arresto cardiocircolatorio in campo a Réunion

Aveva soltanto 22 anni, si era sposato da poco e il prossimo 19 novembre avrebbe festeggiato il suo ventitreesimo compleanno. La vita di Wanis Honsor si è interrotta improvvisamente durante un allenamento con il Saint-Denis FC, la squadra nella quale militava da gennaio sull’isola francese di Réunion. Una tragedia che ha sconvolto il calcio francese e lasciato sotto shock compagni, dirigenti e società che avevano accompagnato le diverse tappe della sua giovane carriera.

Il dramma si è consumato nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026, al campo della Jamaïque, a Saint-Denis. Il calciatore, che ricopriva il ruolo di terzino sinistro, stava partecipando alla seduta con i compagni in preparazione della prossima partita contro la Saint-Pierroise. Durante l’allenamento ha accusato un improvviso malore, lamentando un forte dolore al petto, prima di accasciarsi sul terreno di gioco.

I tentativi di rianimazione per oltre 45 minuti

I primi soccorsi sono scattati immediatamente. Alcuni presenti hanno provato ad aiutarlo, poi sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Le manovre di rianimazione si sono protratte per oltre 45 minuti, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

A raccontare quei drammatici momenti è stato Dominique Goumane, direttore generale della Lega calcistica di Réunion, che ha descritto la rapidità con cui si è verificato il malore. Il giovane si sarebbe portato le mani al petto prima di crollare a terra. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda sono stati avviati accertamenti giudiziari: la Procura di Saint-Denis ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte e ha disposto un’autopsia. L’arresto cardiocircolatorio è stato il quadro clinico registrato durante l’emergenza, ma saranno gli esami a dover fornire ulteriori elementi sulle ragioni del decesso.

Il matrimonio recente e il compleanno che avrebbe festeggiato il 19 novembre

A rendere ancora più dolorosa la scomparsa di Wanis Honsor è il momento della vita in cui è arrivata. Il calciatore si era sposato da poco e si preparava a raggiungere un nuovo traguardo personale: il 19 novembre avrebbe compiuto 23 anni.

Il direttore generale della Lega di Réunion ha rivolto un pensiero particolare alla moglie e ai familiari, sottolineando quanto fosse recente il matrimonio. I suoi affetti si trovano nella Francia continentale e il club e le istituzioni locali si sono attivati per stare loro vicino anche nelle difficili incombenze successive alla tragedia.

Il Saint-Denis FC ha comunicato la notizia con un messaggio carico di dolore, esprimendo lo sgomento del presidente, dei dirigenti, dello staff e dei calciatori delle formazioni senior e Under 20. La società ha rivolto le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli erano vicine.

Dalle giovanili del Rouen all’esperienza a Réunion

Originario della Francia continentale, Honsor aveva costruito il proprio percorso calcistico in Normandia. Dopo le esperienze nel settore giovanile del Le Havre, aveva proseguito la formazione nel FC Rouen 1899, società con la quale aveva giocato in diverse categorie, arrivando anche alla squadra riserve.

Nella stagione 2023-2024 aveva avuto l’opportunità di esordire con la prima squadra, collezionando tre presenze e realizzando una rete. Successivamente aveva vestito le maglie del Mâcon, del Dieppe e del Flers, prima di trasferirsi a Réunion nel gennaio 2026 per iniziare la nuova avventura con il Saint-Denis FC.

Il club che lo aveva visto crescere ha voluto ricordarlo pubblicamente, sottolineando il legame con il proprio settore giovanile e il contributo dato anche alla prima squadra. Un messaggio di cordoglio è arrivato inoltre dalla Federazione calcistica francese (FFF), che ha espresso vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la società réunionese.

Anche la Lega di Réunion ha manifestato il proprio dolore, ricordando un ragazzo di 22 anni che aveva ancora davanti a sé tanti progetti, dentro e fuori dal campo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in una comunità calcistica che oggi si stringe attorno alla moglie e ai familiari di un giovane arrivato sull’isola per inseguire il proprio sogno sportivo.