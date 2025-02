Il Range Rover rubato a Coventry

Una Range Rover SV Edition One, valutata 227.000 dollari e prodotta in una tiratura limitata di soli 550 esemplari, è stata rubata dal vialetto di un’abitazione a Coventry, nel Regno Unito. Nonostante il veicolo fosse pubblicizzato come “impossibile da sottrarre”, i ladri sono riusciti a compiere l’azione in appena 15 minuti, mettendo in luce le possibili falle dei sistemi, tre giorni dopo l’acquisto.

La Range Rover Sv Edition One pubblicizzata come impossibile da rubare

Le registrazioni delle telecamere di sicurezza hanno documentato ogni fase dell’operazione, evidenziando la rapidità e l’efficienza con cui i ladri hanno agito lo scorso 13 dicembre. John l’aveva acquistata tre giorni prima con la convinzione di essersi assicurato un autentico gioiellino, all’avanguardia per tecnologia e sicurezza con i soli cerchi in grafite che costano 13mila dollari.

Visto il valore dell’auto, aveva chiesto di inserire un dispositivo antifurto aggiuntivo: il cosiddetto immobilizzatore Ghost ma il concessionario gli aveva detto che non era necessario. “Evita questa spesa, questa auto è impossibile da rubare”. Il furto di questo modello esclusivo ha sollevato dubbi riguardo all’efficacia dei sistemi di protezione impiegati per i veicoli di lusso. Le autorità stanno ora esaminando le registrazioni video per ricostruire l’intera dinamica del furto di Coventry e identificare i responsabili.

Dubbi sui servizi di sicurezza

Gli investigatori ipotizzano che i ladri abbiano pianificato meticolosamente l’operazione, sfruttando un possibile errore nel sistema. Queste auto di lusso spesso vengono smontate per ricavare pezzi di ricambio pregiati, alimentando un mercato nero estremamente redditizio.