Emanuele D’Asta muore schiacciato dal crollo del balcone: stava ristrutturando la casa per le nozze

Emanuele D'Asta

Tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Emanuele D’Asta stava effettuando dei lavori al piano terra dell’abitazione in viale Viverone (Baiai Verde) della fidanzata, Alessia, nella quale avrebbe dovuto trasferirsi in vista del matrimonio ormai imminente, quando è stato travolto dal crollo del balcone posto al primo piano.

L’incidente si è verificato intorno alle 11:30 di mercoledì 5 febbraio. Il 23enne, originario di Napoli, è rimasto schiacciato dalle macerie. È stata la futura suocera ad avvertire il rumore del crollo – le cause sono in corso d’accertamento – e ad accorrere avvisando i Vigili del Fuoco; dal distaccamento di Mondragone è quindi giunta una squadra di pompieri, che hanno liberato dai detriti il corpo ormai senza vita del 23enne. La salma di Emanuele D’Asta è stata sequestrata per la successiva autopsia.