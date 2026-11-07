Vincenzo Santoro

Del militare di 50 anni non si hanno notizie dalle 14 di venerdì 6 novembre, il post prima di sparire

Sono ore di apprensione a Salerno per la scomparsa di Vincenzo Santoro, carabiniere di 50 anni del quale non si hanno più notizie dalle 14 di venerdì 6 novembre. Le ricerche sono proseguite senza interruzioni dalla serata di ieri e si sono intensificate nella mattinata di sabato 7 novembre, con un dispiegamento di uomini e mezzi concentrato soprattutto lungo il litorale della zona orientale della città.

Santoro è originario di Salerno e risiede nel capoluogo, mentre presta servizio in una stazione dell’Arma di un comune della provincia. A segnalare pubblicamente la sua scomparsa è stata anche la Fit Cisl Salerno, che attraverso i social ha lanciato un appello chiedendo la collaborazione dei cittadini per contribuire alle ricerche e raccogliere eventuali informazioni utili a ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Prima di sparire l’uomo aveva manifestato, attraverso un post condiviso sui social, insofferenza e rabbia per la complessa e conflittuale separazione giudiziale dalla ex coniuge. L’uomo aveva parlato di un “incubo economico e burocratico”.

L’elicottero dell’Arma ha sorvolato la zona orientale

Le operazioni sono scattate già nella giornata di venerdì. Nelle ore serali è entrato in azione un elicottero dei carabinieri, che ha sorvolato a bassa quota diversi punti della zona orientale di Salerno, con particolare attenzione alle aree comprese tra Torrione e Mercatello.

Le verifiche sono andate avanti per tutta la notte. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Salerno, che hanno messo a disposizione un drone per le ricognizioni dall’alto, mentre i volontari della Protezione civile Verde Salerno hanno partecipato alle attività di ricerca lungo il lungomare.

Al momento non sono state diffuse notizie sul ritrovamento del cinquantenne. Per questo il dispositivo di ricerca è rimasto operativo anche nella giornata di sabato, con il coinvolgimento di più corpi e la progressiva estensione dei controlli.

Ricerche concentrate sulla spiaggia di Torrione

Nella mattinata l’attenzione si è spostata in particolare sulla spiaggia di Torrione, davanti al Forte La Carnale. Carabinieri, vigili del fuoco e personale della Capitaneria di Porto stanno passando al setaccio l’area, avvalendosi anche di droni e motovedette per controllare il tratto di costa e lo specchio d’acqua antistante.

È atteso inoltre l’arrivo dei sommozzatori, che dovrebbero contribuire alle verifiche in mare. I controlli interessano anche il tratto di litorale tra Torrione, Pastena e Mercatello, nell’ambito delle attività finalizzate a individuare eventuali tracce utili.

L’appello della Fit Cisl: «Segnalate ogni informazione»

Nel messaggio diffuso sui social, la Fit Cisl Salerno ha invitato chiunque possa avere informazioni a rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine: «Se qualcuno lo ha visto, dovesse incontrarlo o avesse qualsiasi informazione utile, è pregato di rivolgersi direttamente alle Forze dell’Ordine».

Tra gli elementi diffusi per agevolare le segnalazioni c’è anche l’auto di Santoro: un’Alfa Romeo Giulietta bianca con dettagli rossi. Non è stato ancora chiarito, tuttavia, se il carabiniere si sia allontanato utilizzando la vettura.

Le ricerche proseguono mentre resta alta l’attenzione in città. Chiunque abbia visto Vincenzo Santoro o disponga di elementi che possano aiutare a ricostruire i suoi spostamenti è invitato a contattare il 112, numero unico per le emergenze.