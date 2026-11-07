Sarno, Irma De Crescenzi muore a 17 anni: l’auto si ribalta e finisce contro un muro, ferito il fidanzato

Irma De Crescenzi e il luogo dell'incidente

La tragedia nella notte in via San Valentino, nei pressi del mercato ortofrutticolo

Aveva appena 17 anni e la sua vita si è spezzata durante una notte che avrebbe dovuto essere come tante altre. Irma De Crescenzi, residente a Sarno, è morta in un grave incidente stradale avvenuto tra venerdì 6 e sabato 7 novembre in via San Valentino, nei pressi del mercato ortofrutticolo. La ragazza viaggiava su una Fiat Panda insieme al fidanzato, un giovane di 18 anni residente a San Marzano sul Sarno.

Per cause ancora da chiarire, l’automobile ha perso il controllo, si è ribaltata ed è finita contro un muro lungo la carreggiata. La violenza dell’impatto ha avuto conseguenze fatali per la diciassettenne, che sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Per lei non c’è stato nulla da fare.

La notizia della morte di Irma ha scosso Sarno e il territorio dell’Agro nocerino-sarnese, dove la giovane viveva. Una tragedia che lascia una famiglia nel dolore e riporta l’attenzione su un incidente dalle circostanze ancora tutte da ricostruire.

Lo schianto in via San Valentino: il fidanzato ferito

A bordo della Fiat Panda c’era anche il fidanzato della ragazza, che si trovava alla guida. Il diciottenne ha riportato ferite multiple e diverse fratture, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La vettura avrebbe sbandato, uscendo dalla propria traiettoria prima di ribaltarsi e terminare la corsa contro un muro. Si tratta, tuttavia, di una prima ricostruzione: saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire con precisione la sequenza dei momenti che hanno preceduto lo schianto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Nonostante l’intervento, per Irma i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati inutili.

Indagini della polizia, disposta l’autopsia sulla salma

Gli agenti del commissariato di Sarno hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Al vaglio degli investigatori ci sono le condizioni in cui è avvenuta l’uscita di strada e i motivi per cui il conducente avrebbe perso il controllo della Fiat Panda.

Il pubblico ministero della Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica. Saranno gli approfondimenti investigativi e gli eventuali riscontri tecnici a fornire un quadro più preciso dell’accaduto.

Resta intanto il dolore per la morte di una ragazza di appena 17 anni. Sarno si ritrova a fare i conti con una tragedia improvvisa, consumata in pochi istanti lungo una strada del territorio comunale.