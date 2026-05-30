Stati Uniti d’Africa, il dibattito arriva a Milano: oltre 400 persone all’Africa Day 2026

Un momento dell'evento

Perché il sogno dell’unità africana torna al centro del confronto internazionale

Non solo una festa dedicata alla cultura africana, ma un momento di confronto su uno dei temi più discussi del futuro del continente. A Milano si è conclusa la terza edizione dell’Africa Day, che ha portato nello spazio culturale PARCO oltre 400 partecipanti tra rappresentanti della diaspora africana, studiosi, artisti, imprenditori e cittadini provenienti da diversi Paesi africani ed europei.

Al centro dell’edizione 2026 è stato scelto un tema destinato a far discutere: “L’urgenza del sogno degli Stati Uniti d’Africa”, un progetto che da decenni alimenta il dibattito politico e culturale africano e che oggi torna d’attualità alla luce dei profondi cambiamenti geopolitici globali.

Perché oggi si torna a parlare di Stati Uniti d’Africa?

La domanda è stata il filo conduttore della conferenza che ha aperto la giornata.

Secondo molti dei relatori intervenuti, il tema dell’unità africana non può più essere considerato soltanto un ideale politico nato durante la stagione del panafricanismo. Le sfide legate ai conflitti internazionali, alle crisi climatiche, alle trasformazioni tecnologiche e alle disuguaglianze economiche stanno infatti spingendo sempre più osservatori a riflettere sulla necessità di una maggiore integrazione tra i Paesi del continente.

L’obiettivo sarebbe quello di rafforzare la capacità dell’Africa di incidere nelle grandi scelte internazionali, aumentando il proprio peso politico ed economico nello scenario globale.

L’intervento dell’ambasciatore del Mozambico

Ad aprire i lavori è stato Raul Domingos, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una visione comune tra gli Stati africani.

Secondo il diplomatico, l’unità del continente rappresenterebbe uno dei passaggi fondamentali per completare il processo di emancipazione politica e rafforzare la sovranità africana.

Nel suo intervento ha evidenziato come un’Africa frammentata rischi di avere minore peso nel confronto con le principali potenze mondiali, mentre una maggiore coesione potrebbe contribuire a rafforzarne la posizione sul piano internazionale.

Le voci del dibattito tra politica, economia e diaspora

Il confronto, moderato dai giornalisti David Pacavira e Stefania Okereke, ha coinvolto numerose personalità del mondo accademico, economico e istituzionale.

Tra gli ospiti figuravano Jean-Léonard Touadi, il filosofo Severino Ngoenha, l’avvocato Vicente Cossa, l’imprenditore Dino Foi e l’economista Otto Bitjoka.

Dal confronto è emersa una convinzione condivisa: le sfide del presente richiedono una cooperazione sempre più stretta tra i Paesi africani e una valorizzazione del ruolo delle comunità africane presenti in Europa.

Oltre 400 persone all’Africa Day 2026

Il ricordo di Alpha Fadiga

Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato il ricordo di Alpha Fadiga, figura molto conosciuta all’interno della comunità africana milanese e recentemente scomparsa.

L’omaggio è stato affidato allo scrittore Pap Khouma e all’esperto di cooperazione internazionale Godwin Chukwu, alla presenza dei familiari.

Un momento che ha sottolineato il valore del contributo della diaspora africana alla vita culturale e sociale della città.

Arte, musica e cucina protagoniste dell’Africa Day

Accanto ai dibattiti, la manifestazione ha dedicato ampio spazio alla cultura e all’arte.

Tra gli ospiti figuravano il designer francese Eric Charles-Donatien e il celebre graphic designer Armando Milani, che ha presentato alcune opere dedicate all’Africa e alla pace.

La seconda parte della giornata è stata invece caratterizzata da degustazioni gastronomiche, spettacoli musicali e performance artistiche, con la partecipazione dello chef Ernesto Kouassi, del DJ Kobby e del collettivo Shakara guidato da Tommy Kuti.

Milano crocevia di culture e dialogo

L’evento ha coinciso anche con la celebrazione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo e con il secondo anniversario di PARCO, lo spazio culturale fondato da Roberto Polillo.

A distanza di tre edizioni, l’Africa Day milanese si conferma così come un appuntamento capace di unire riflessione politica, cultura e partecipazione, offrendo uno spazio di confronto su temi che vanno ben oltre la semplice celebrazione di una ricorrenza.

Per molti dei partecipanti, il sogno degli Stati Uniti d’Africa resta una prospettiva lontana. Ma il dibattito emerso a Milano dimostra che, a oltre sessant’anni dalle intuizioni di Kwame Nkrumah, quell’idea continua a interrogare il presente e a guardare al futuro del continente africano.