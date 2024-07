Sant’Agata di Militello, Giuliana Faraci si sente male e muore dopo aver mangiato sushi con le amiche

Ha iniziato a sentirsi male dopo essere andata a mangiare del sushi con le amiche. La 40enne Giuliana Faraci è deceduta la scorsa notte a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. La donna era originaria di Alcara Li Fusi e viveva da sola.

Giuliana Faraci ha iniziato a sentirsi male dopo essere andata a mangiare sushi a Capo d’Orlando con le amiche

Secondo una prima ricostruzione la professionista ha iniziato a star male poco dopo essere rientrata dalla serata trascorsa a Capo d’Orlando. Inizialmente ha avvertito un senso di spossatezza. La situazione è peggiorata nella giornata di sabato quando è salita la febbre accompagnata da vomito e diarrea. Un malessere che ha stroncato Giuliana Faraci, ritrovata priva di vita dalla madre. Sul decesso è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Patti che ha disposto l’autopsia per risalire alla causa della morte della 40enne. Le amiche che hanno cenato con lei non ha accusato alcun sintomo.

La famiglia, assistita dall’avvocato Salvatore Mancuso, ha presentato un esposto per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità. Quando ha iniziato a stare male ha chiamato il 118. “I medici sono andati in casa e non hanno ritenuto di dovere portare la donna in ospedale Per loro si trattava di un’intossicazione alimentare e non sarebbe stato necessario il ricovero” – ha spiegato il legale. La donna viveva sola a Sant’Agata di Militello è stata assistita dalla madre che all’alba di lunedì 22 luglio si è accorta che la figlia era morta.

Febbre e vomito fino al drammatico epilogo: lavorava nello studio medico del sindaco Bruno Mancuso, la famiglia presenta esposto

Choc e incredulità a Sant’Agata di Militello. Giuliana Faraci lavorava nello studio medico del sindaco Bruno Mancuso ed era una stimata professionista. Il primo cittadino l’ha ricordata con un post condiviso sul profilo Facebook. “Siamo increduli e devastati dal dolore, cara Giuliana ci hai lasciati troppo presto. Tristezza e rabbia ci assalgono, non ci si può rassegnare ad una morte di cui non ci sono spiegazioni”. Appena si è diffusa la notizia del decesso in tanti le hanno dedicato un ricordo sui profilo social.