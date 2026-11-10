Saverio Giordano, dall’Afghanistan ai campi di calcio dei bambini: l’ex incursore muore a 45 anni nello schianto a Cuneo, grave la moglie

Saverio Giordano

Aveva prestato servizio nei reparti speciali, anche in Afghanistan e Iraq, lascia due figli piccoli

Un impatto devastante, poi i mezzi fuori strada e le fiamme che avvolgono la cabina del camion. È finita così la vita di Saverio Giordano, 45 anni, sottufficiale dell’Esercito, originario di Robilante e residente a Castelletto Stura, vittima di un drammatico incidente sulla statale Bovesana, a Cuneo. Accanto a lui viaggiava la moglie, Monica Tusa, 42 anni, rimasta gravemente ferita e ricoverata all’ospedale Santa Croce e Carle. La donna è in condizioni serie, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

La tragedia ha colpito una famiglia con due figli ancora piccoli e ha suscitato profonda commozione nella comunità, tra i colleghi dell’Esercito e nell’ambiente sportivo in cui il militare era molto conosciuto.

Lo schianto sulla Bovesana e il camion avvolto dalle fiamme

L’incidente è avvenuto intorno alle 10, nel tratto rettilineo della statale Bovesana all’altezza di Bombonina, non lontano dallo svincolo autostradale. La coppia viaggiava a bordo di una Hyundai in direzione Cuneo quando, secondo una prima ricostruzione, l’auto si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che procedeva dalla direzione opposta.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un sorpasso, ma la dinamica dovrà essere chiarita dagli accertamenti. La violenza dell’urto ha scaraventato entrambi i veicoli fuori dalla carreggiata: la vettura è precipitata in una scarpata, mentre il camion si è ribaltato in un campo. La cabina del Tir ha preso fuoco, rendendo ancora più complessi i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare. La moglie è stata estratta e affidata alle cure dei sanitari, mentre l’autista del camion, un 51enne della provincia di Cuneo, è stato trasportato in ospedale con un codice giallo.

La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia locale. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con code e deviazioni.

Dalle missioni in Afghanistan e Iraq al 2° Reggimento Alpini

La morte di Giordano lascia un vuoto anche nell’ambiente militare. Entrato giovanissimo nell’Esercito, aveva iniziato il proprio percorso nei Paracadutisti, distinguendosi per preparazione e capacità fino a entrare nel 9° Reggimento d’Assalto «Col Moschin», reparto d’élite delle Forze speciali.

Da incursore aveva preso parte a missioni internazionali, tra cui quelle in Afghanistan e Iraq. Successivamente aveva scelto di avvicinarsi alla famiglia, chiedendo il trasferimento a Cuneo. Qui aveva messo la propria esperienza a disposizione del 2° Reggimento Alpini, occupandosi anche della formazione tecnica in discipline come l’arrampicata e lo sci.

Una carriera segnata dal senso del dovere e da incarichi di grande responsabilità, che si accompagnava a una vita familiare alla quale era profondamente legato. La moglie e i figli rappresentavano il centro dei suoi affetti.

La passione per il Milan e l’impegno con i piccoli calciatori

Fuori dalla caserma, il 45enne coltivava numerose passioni. Amava la corsa, la montagna e lo sport, ed era un grande tifoso del Milan, tanto da essere abbonato a San Siro. Negli ultimi tempi aveva dedicato parte del proprio tempo ai più piccoli, entrando nello staff dell’Asd Boves e collaborando con il settore giovanile.

Nella stagione in corso seguiva la categoria Piccoli Amici 2020/2021, un’attività che gli aveva permesso di costruire un rapporto speciale con i bambini e le loro famiglie. Un impegno portato avanti con disponibilità e pazienza, qualità che la società sportiva ha voluto ricordare nel messaggio pubblicato dopo la notizia della tragedia.

Il ricordo dell’Asd Boves

«La nostra società apprende con dispiacere e sgomento la notizia della scomparsa di Saverio Giordano», si legge nella nota, che esprime vicinanza alla moglie Monica, ai figli Nicolò e Lorenzo e alle famiglie Giordano e Tusa. Poche parole, cariche di dolore, a chiudere il ricordo: «Ci mancherai tanto».

Alla famiglia sono arrivati anche i messaggi di cordoglio dei sindaci di Robilante e Castelletto Stura. Il comandante del 2° Reggimento Alpini, colonnello Davide Marini, ha raggiunto i familiari all’obitorio di Cuneo per manifestare la vicinanza del reparto.

Resta il dolore per una vita spezzata all’improvviso: quella di un militare che aveva servito il Paese in missioni difficili e che, lontano dal servizio, aveva scelto di dedicarsi anche alla crescita dei più piccoli. Una presenza che mancherà alla sua famiglia, ai colleghi e alla comunità sportiva.