Scomparsa a Modena: ore di apprensione per la 14enne Agnes Cristina Piliego, ‘Cercava i rapper preferiti’

Agnes Cristina Piliego

La scomparsa: ultime notizie da Modena

Ore di preoccupazione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne sparita nella notte tra sabato e domenica. La ragazzina frequenta la terza presso la Scuola Media Ferraris. Secondo quanto riportato dalla famiglia, Agnes non è rientrata a casa dopo essere uscita sabato sera.

Alta circa 1,60 metri, corporatura esile, al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, con zip, e scarpe Nike Air Force. Aveva lasciato a casa il telefono, rendendo più complicati i primi contatti. Domenica mattina, non trovandola nel letto, i genitori hanno sporto denuncia presso le Forze dell’ordine.

Appelli social e mobilitazione pubblica

La famiglia ha diffuso sui social la foto di Agnes Cristina Piliego chiedendo informazioni: “Chiunque abbia notizie utili o l’abbia vista è pregato di contattare immediatamente il 112”. Gli appelli sono stati rilanciati anche da madri e padri di compagni di scuola.

Anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha condiviso l’avviso sui social, invitando i cittadini alla massima collaborazione: “Mi unisco all’appello della famiglia. Della ragazza si è persa ogni traccia nella notte tra sabato e domenica. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112”.

Ipotesi e piste investigative

Secondo quanto ricostruito, Agnes mostrava da tempo interesse per le grandi città italiane, in particolare Milano e Torino. Le indagini attualmente puntano a un possibile allontanamento volontario: la ragazza avrebbe cercato online informazioni su come recarsi in alcune città, spesso scenario di videoclip musicali dei suoi rapper preferiti.

L’avvocata Barbara Iannuccelli ha ricordato a Fanpage.it che, se dovesse emergere il coinvolgimento di un maggiorenne nella fuga, questi potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per sottrazione di minore, poiché il consenso di una ragazza di 14 anni non può considerarsi pienamente libero.

Collaborazione degli amici e prossimi passi

Agnes avrebbe confidato le sue intenzioni alla sua migliore amica, che ha già fornito alle autorità le informazioni a sua disposizione. Le ricerche proseguono sia in città che online, con il coinvolgimento delle Forze dell’ordine e la massima diffusione degli appelli.

Chiunque abbia notizie sulla giovane può contattare immediatamente il numero di emergenza 112.