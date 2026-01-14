Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Scomparsa a Modena: ore di apprensione per la 14enne Agnes Cristina Piliego, ‘Cercava i rapper preferiti’

DiRedazione

Pubblicato: 14 Gen, 2026 - ore: 20:51
Agnes Cristina PiliegoAgnes Cristina Piliego

La scomparsa: ultime notizie da Modena

Ore di preoccupazione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne sparita nella notte tra sabato e domenica. La ragazzina frequenta la terza presso la Scuola Media Ferraris. Secondo quanto riportato dalla famiglia, Agnes non è rientrata a casa dopo essere uscita sabato sera.

Alta circa 1,60 metri, corporatura esile, al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, con zip, e scarpe Nike Air Force. Aveva lasciato a casa il telefono, rendendo più complicati i primi contatti. Domenica mattina, non trovandola nel letto, i genitori hanno sporto denuncia presso le Forze dell’ordine.

Appelli social e mobilitazione pubblica

La famiglia ha diffuso sui social la foto di Agnes Cristina Piliego chiedendo informazioni: “Chiunque abbia notizie utili o l’abbia vista è pregato di contattare immediatamente il 112”. Gli appelli sono stati rilanciati anche da madri e padri di compagni di scuola.

Anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha condiviso l’avviso sui social, invitando i cittadini alla massima collaborazione: “Mi unisco all’appello della famiglia. Della ragazza si è persa ogni traccia nella notte tra sabato e domenica. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112”.

Ipotesi e piste investigative

Secondo quanto ricostruito, Agnes mostrava da tempo interesse per le grandi città italiane, in particolare Milano e Torino. Le indagini attualmente puntano a un possibile allontanamento volontario: la ragazza avrebbe cercato online informazioni su come recarsi in alcune città, spesso scenario di videoclip musicali dei suoi rapper preferiti.

L’avvocata Barbara Iannuccelli ha ricordato a Fanpage.it che, se dovesse emergere il coinvolgimento di un maggiorenne nella fuga, questi potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per sottrazione di minore, poiché il consenso di una ragazza di 14 anni non può considerarsi pienamente libero.

Collaborazione degli amici e prossimi passi

Agnes avrebbe confidato le sue intenzioni alla sua migliore amica, che ha già fornito alle autorità le informazioni a sua disposizione. Le ricerche proseguono sia in città che online, con il coinvolgimento delle Forze dell’ordine e la massima diffusione degli appelli.

Chiunque abbia notizie sulla giovane può contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Addio a Valeria Fedeli: il cordoglio bipartisan e l’eredità di una ministra che ha acceso il dibattito su scuola e gender

Gen 14, 2026 Giuseppe D'Alto
Attualità

Assicurazioni milionarie e omicidio simulato: la Procura di Firenze accusa il compagno di Franca Ludwig

Gen 14, 2026 Redazione
Attualità

Rogo Crans Montana: ‘Cyane voleva aiutare, ma la porta era bloccata’, polemica per i 10mila franchi alle famiglie

Gen 14, 2026 Renato Valdescala

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Scomparsa a Modena: ore di apprensione per la 14enne Agnes Cristina Piliego, ‘Cercava i rapper preferiti’

Salute

Barbie autistica: tra critiche e opportunità, cosa ci insegna la diversità in vetrina

Attualità

Addio a Valeria Fedeli: il cordoglio bipartisan e l’eredità di una ministra che ha acceso il dibattito su scuola e gender

Gossip e TV

Kalulu, la presunta cena con la star di OF: Beatrice Segreti rompe il silenzio sul presunto flirt

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.