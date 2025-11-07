Scomparsa Ammessaou Zinsonni: ricerche in corso a Spilimbergo: l’appello dei genitori della 14enne

Ammessaou Zinsonni

Scomparsa una 14enne a Spilimbergo

Ore d’ansia a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, per la scomparsa di Ammessaou Zinsonni, una ragazza di appena 14 anni.

Di lei si sono perse le tracce dalla mattina di giovedì 6 novembre 2025, quando è uscita di casa intorno alle 7 per poi non fare più ritorno.

La giovane, nata a San Vito al Tagliamento, vive con la famiglia a Spilimbergo. I genitori, non vedendola rientrare e non riuscendo più a contattarla, si sono rivolti immediatamente alle forze di polizia, che hanno attivato il Piano provinciale ricerche persone scomparse su disposizione della Prefettura di Pordenone.

Le ricerche e l’attivazione del piano provinciale

Il piano di ricerca è stato formalmente attivato dopo il nulla osta della famiglia.

Da quel momento, carabinieri, polizia locale, protezione civile e volontari hanno avviato un’operazione di rastrellamento del territorio, concentrando le prime perlustrazioni tra Spilimbergo, San Vito al Tagliamento e le aree rurali circostanti.

Sono stati coinvolti anche unità cinofile e droni con termocamera, mentre la Prefettura ha invitato la popolazione a diffondere la fotografia della ragazza per ampliare il raggio di ricerca.

Ogni segnalazione è considerata utile, anche se finora non sono arrivate conferme di avvistamenti attendibili.

La descrizione di Ammessaou Zinsonni

Secondo la nota ufficiale diffusa dalla Prefettura, Ammessaou Zinsonni è alta circa 1 metro e 65 centimetri, ha una corporatura media, capelli castani scuri raccolti in trecce e occhi marroni.

Non porta occhiali, non ha tatuaggi né orecchini, ma presenta un piercing al naso come unico segno distintivo.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto color oro, facilmente riconoscibile.

L’appello della famiglia

I genitori, disperati, hanno lanciato un appello accorato:

“Chiunque abbia visto Ammessaou o abbia informazioni utili contatti subito le forze dell’ordine. Qualsiasi dettaglio può essere importante.”

Il padre e la madre hanno spiegato che la ragazza non aveva mai mostrato comportamenti anomali e che non ci sono stati litigi o segnali preoccupanti nei giorni precedenti all’allontanamento.

Come segnalare un avvistamento

Le autorità invitano chiunque abbia notato una giovane corrispondente alla descrizione a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 o rivolgersi al comando dei carabinieri più vicino.

L’invito è rivolto in particolare a chi si trovava nelle zone di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento nella mattinata del 6 novembre, poiché la ragazza si sarebbe allontanata a piedi, per destinazione al momento ignota.

Ipotesi al vaglio degli inquirenti

Gli investigatori stanno passando al setaccio telecamere pubbliche e private della zona, nella speranza di individuare movimenti o spostamenti riconducibili alla minore.

Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno l’allontanamento volontario, ma al momento non emergono elementi concreti che indichino un piano o una destinazione precisa.

Il sindaco di Spilimbergo, informato sin dalle prime ore, ha espresso vicinanza alla famiglia e pieno supporto alle forze dell’ordine impegnate nelle ricerche.

L’appello finale della Prefettura

La Prefettura di Pordenone, in una nota ufficiale, ha ribadito:

“È attivo il Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le Forze di Polizia.”

La fotografia ufficiale della giovane Ammessaou Zinsonni, nata il 15 febbraio 2011, è stata diffusa a tutti i media locali e nazionali.

Le ricerche proseguiranno senza sosta anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di riportare la 14enne a casa sana e salva.

Un appello di speranza

La comunità di Spilimbergo si è stretta attorno alla famiglia, condividendo sui social centinaia di post con la foto della ragazza.

Un gesto collettivo di solidarietà e speranza che testimonia la forza di un territorio unito nel cercare Ammessaou.