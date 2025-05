Scomparso a Firenze: da oltre dieci giorni nessuna traccia di Domenico Moro, 43 anni

Domenico Moro

Si cerca l’uomo scomparso il 10 maggio: partito in bici per un appuntamento, mai arrivato

Cresce l’apprensione a Firenze per la scomparsa di Domenico Moro, un uomo di 43 anni di cui non si hanno più notizie dal 10 maggio 2025. Moro si era allontanato dalla sua abitazione, nella zona Cure Faentina, per raggiungere un’amica in piazza della Libertà, ma non è mai arrivato all’appuntamento.

Era in sella alla sua mountain bike grigia con cesto anteriore verde, e da allora di lui si è persa ogni traccia. Il cellulare risulta spento dalle 11:00 di quella stessa mattina, orario in cui è stato visto per l’ultima volta.

L’appello a Chi l’ha visto e l’identikit

Della vicenda se ne è occupato anche Chi l’ha visto con la compagna, Lucilla, che ha lanciato un appello in diretta nel corso della puntata del 14 maggio. “L’ultima cella agganciata via Faentina, la strada è molto lunga e porta anche verso altre località”.

Domenico Moro è descritto come segue:

Età : 43 anni

: 43 anni Altezza : 1,70 m

: 1,70 m Corpo : corporatura normale

: corporatura normale Capelli : radi e castani

: radi e castani Occhi : azzurri

: azzurri Tatuaggi: numerosi, su braccia e petto

Quel giorno indossava jeans, una felpa color porpora con scritta oro, scarpe da ginnastica nere e portava uno zainetto Eastpak viola. L’abbigliamento e la bici potrebbero essere dettagli utili per chi l’avesse incrociato.

L’appello della famiglia e il supporto dell’Associazione Penelope

La famiglia di Moro ha lanciato un appello disperato per ricevere qualsiasi informazione utile al suo ritrovamento. A sostenerli, anche l’Associazione Penelope, da anni in prima linea per le persone scomparse.

Chiunque abbia visto Domenico Moro o sia in possesso di informazioni può contattare:

Numero unico di emergenza: 112

Associazione Penelope: 345 5019051

Ogni dettaglio, anche apparentemente secondario, può fare la differenza. La speranza è che, grazie alla collaborazione della cittadinanza, Domenico possa essere ritrovato al più presto.