Scontro tra auto a Malè, grave Carlo Papi: il figlio Andrea fu ucciso dall’orsa Jj4

Le auto dopo lo scontro frontale a Malè e Carlo Papi

Carlo Papi, padre di Andrea, ucciso nel 2023 dall’orsa Jj4 in valle di Sole, in Trentino, è in gravi condizioni dopo un incidente stradale con quattro persone coinvolte che si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 22 marzo a Malè. Papi è stato subito trasportato all’ospedale di Trento in elicottero.

L’impatto all’altezza della galleria, ferite anche altre due persone

L‘incidente si è verificato all’altezza della galleria tra Malè e di Croviana con le due auto che hanno impattato frontalmente. Nel sinistro è rimasta coinvolta una terza vettura. Lo scontro è stato così violento che ha fatto sbalzare una persona per diversi metri all’esterno dell’abitacolo.

La chiamata ai vigili del fuoco di Malé, giunti prontamente sul posto insieme ai colleghi volontari di Croviana, Terzolas, la Croce Rossa e i Carabinieri, è arrivata verso le 18:30. Oltre a Carlo Papi, trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero, sono rimasti feriti un 72enne e un ragazzo di 27 anni. Illesa una quarta persona. Il 5 aprile prossimo è in programma un convegno in memoria di Andrea, a due anni dalla sua scomparsa, incontro che prevede la presenza dello stesso Carlo Papi.