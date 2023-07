Scontro frontale Palau, tragiche vacanze: muoiono insegnante in pensione frusinate e l’amica

Due donne sono morte in uno scontro frontale tra due auto nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio nel territorio di Palau, in Gallura. Il tremendo impatto si è verificato intorno all’1:00 sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu.

Nel violento impatto sulla statale 125 hanno perso la vita Agnese Sperduti e Pucci Sassano Iadecola

Agnese Sperduti, 77enne professoressa di latino e greco in pensione originaria di Frosinone e Pucci Sassano Iadecola di 59 anche lei laziale, sono le due vittime del terribile incidente lungo la strada statale 125. Le cause sono ancora da accertare con i due veicoli che sono andati quasi completamente distrutti e uno di essi è finito sopra il guardrail.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena che ha dovuto lavorare a lungo per liberare le quattro persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli: 3 donne in un’autovettura e un uomo nell’altra. Due delle tre donne, però, non ce l’hanno fatta, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Sul posto anche i medici del 118 ei carabinieri.

La prof in pensione di Frosinone e l’amica erano in vacanza a Porto Rotondo, l’impegno per il Rotary Club

Le due amiche, Agnese Sperduti e Pucci Sassano Iadecola, si trovavano in vacanza a Porto Rotondo ed erano entrambe appartenenti al Rotary Club. Si trovavano a bordo di una Lancia Y di colore bianco che, per causa ancora da chiarire, è andata a scontrarsi frontalmente con una Toyota Yaris con a bordo un uomo originario di Palau. .